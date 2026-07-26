Reforma la cocina y los baños de su apartamento de 173 m2 y cuadruplica el alquiler: el tribunal le ordena reembolsar 210.000 euros a los inquilinos

El propietario de una vivienda en Suiza ha sido condenado por cuadruplicar el precio de un apartamento tras reformarlo sin autorización. El tribunal ha determinado que debe reembolsar más de 200.000 euros a los inquilinos que sufrieron esta subida en el alquiler de la vivienda. El propietario de un apartamento construido en 1925 en Ginebra, Suiza, fue condenado tras subir el alquiler después de las reformas que había realizado, según ha publicado el diario L´ Independant.

La reforma fue realizada en 2017 a pesar de no tener permiso para hacerlo. Las obras solo afectaron a la cocina y los baños. Tras esta reforma, cuadruplicó el alquiler anual de este apartamento de 173 metros cuadrados, pasando de 16.872 francos suizos (18.240 euros) a 69.600 francos (75.260 euros). Esto supone un aumento de aproximadamente 1.500 euros al mes a 6.300 euros.

En 2021, los inquilinos presentaron una reclamación de reembolso de 154.000 euros, tras descubrir que las obras se habían realizado sin autorización. El propietario se negó, argumentando que la propiedad era una "vivienda de lujo" según la definición de la ley cantonal. Por lo tanto, afirmó, las reformas no requerían autorización y los alquileres no estaban sujetos a ningún requisito de control.

La oficina cantonal de vivienda falló en contra del propietario, señaló que una vivienda debe tener siete habitaciones para ser clasificada como "apartamento de lujo". El apartamento en cuestión constaba de seis habitaciones y media, considerándose la habitación de 6 metros cuadrados como media habitación. Además, la vivienda no poseía ningún mérito arquitectónico ni histórico, por lo que requería permiso de obras para su reforma.

El Departamento del Territorio, mediante una orden de cumplimiento, exigió la formalización de un nuevo contrato de arrendamiento. Además, se ordenó al propietario que reembolsara a los inquilinos 209.360 euros, cantidad que probablemente aumentó para cubrir los años adicionales de litigio. También se le impuso una multa de 46.000 euros.

Según nuestros compañeros, el Tribunal Administrativo confirmó la decisión, pero redujo la multa administrativa a 34.600 euros. Y, en un fallo publicado el pasado 14 de julio, el Tribunal Federal ratificó finalmente el veredicto: según los jueces federales, el apartamento sí tiene seis habitaciones y media.