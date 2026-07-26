'FlamencOH!!', ¿la familia flamenca? Bien, gracias

Yllana, que desde que vendió el teatro Alfil se multiplica con éxito en Madrid en distintos espacios con sus espectáculos de siempre durante todo el año, presenta una nueva producción en el Gran Teatro de la Estación-Caixabank-Príncipe Pío: FlamencOH!! Esta vez, sus cariñosos dardos humorísticos con un lacito queer van dirigidos al flamenco y sus tradiciones.

Lo hacen, o al menos eso parece desde la butaca, con respeto, aunque trabajen los estereotipos y planteen cierta crítica con la rigidez de los roles de género que se asocia al mundo que rodea al flamenco. Algo que ya han hecho artistas como Israel Galván o Manuel Liñán, y este último, haber recibido ataques, por ahora verbales, por haberlos roto.

Sentado en la butaca un miércoles, uno se da cuenta que los fans que esta compañía ha sido capaz de crear en sus treinta y cinco años de existencia, que los celebra en 2026, son muchos. Y que van entregados a sus espectáculos. Es decir, dispuestos a disfrutar con lo que les tengan montado. Por eso aplauden, gritan oles y hasta cantan cuando los actores se lo piden desde el escenario.

Esta vez se lo pide una familia de gitanos flamencos formada por el patriarca, con su bastón, la madre, el hijo (¡ay que pena, mi arma!), la hija, y un sobrino guitarrista con un pelazo que ríete tú de Jason Momoa en Aquaman. El primero defensor de la tradición flamenca, el último de una tradición que sabe hibridar con el blues, el rock y el pop, que para eso ha viajado. Y, entre medias, una mujer y unos hijos que hacen lo que pueden entre uno y otro.

Flamenc Oh!! Es una nueva creación de la compañía Yllana en coproducción con el Sadler’s Wells de Londres fotografo Pablo Lorente Pablo Lorente

Es ese conflicto el que usan los Yllana para crear situaciones cómicas que alternan con números de flamenco de altura. Solo hay que buscar los nombres de los artistas que interpretan los personajes para darse cuenta que, aunque no sean tan conocidos como otras figuras del flamenco, forman parte de esos profesionales de calidad que se pueden encontrar en tablaos y espectáculos de este género musical y dancístico.

Desde Luis Gallo, que hace de guitarrista sexy al que le gustan todas, y que como se descuide algún espectador le quita a la mujer que le acompaña, hasta Raúl Ortega, ese hijo que da pena por lo torpe que es, que deja la torpeza cuando se pone a bailar y cuando se pone a tocar el cajón.

Lo mismo que las dos bailaoras. Raquela Ortega, que hace de madre, ha estado en el cuerpo de baile la Compañía de Antonio Gades y en tablaos como Casa Patas o Cardamomo. y que despliega en escena una energía como la que tenía Lola Flores, tanta que el día al que pertenece esta crítica hasta se le cayó un pendiente mientras lo daba todo bailando.

Y Anabel Moreno, que por eso que hace de hija enamorada de su primo el guitarrista donjuán, es la que le toca hibridar el flamenco tradicional con las formas y las músicas más contemporáneas.

Una escena de 'Flamenc Oh!!' Pablo Lorente

Y, por último, David Bastidas que representa el patriarca defensor de la ortodoxia, que aquí flamenco, hasta que la heterodoxia le pilla en uno de los momentos quizás más sensibles y emotivos de la función, que se evita contar para no hacer spoiler.

Esta particular familia, además de tocar, cantar y bailar, mostrará alguno de los tópicos que hay sobre las familias flamencas. Como su relación con lo esotérico y los embrujos amorosos. Como la transmisión del patriarcado a través del bastón de mando, y el deseo de la descendencia por heredarlo.

Un deseo para el que Yllana, fieles a usar el recurso teatral más eficaz para lo que quieran contar, no duda en recurrir a un truco de magia para ponerlo en escena. Lo que los lleva a desarrollar una imaginería, a veces ingenua, a partir de elementos del flamenco. Como la forma de marcar los rounds en un combate de baile entre el hijo y la hija por ver quién se hace con el bastón.

Un espectáculo coproducido con Sadler's Well el prestigioso teatro de danza de Londres. Lo que explicaría ese tono de obra hecha para guiris que a veces tiene el espectáculo y que a veces parece lastrarlo. Como cuando el patriarca enseña a la platea a cantar con sentío o la madre a decir olé.

Un momento de la representación de 'Flamenc OH!!' Pablo Lorente

En esa estela el primo guitarrista hace medleys virtuosos entre éxitos del pop americanos e ingleses como Only you, Purple Rain o canciones de los Beatles y blues al estilo flamenco fusión, estilo que en España se da por superado, pero que fuera de España quizás sirva para acercar la música flamenca al público.

Como pueda servir el que toque el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, El Amor Brujo de Manuel de Falla o el hit mundial de Entre dos aguas de Paco de Lucía. Y es que Luis Gallo se lo curra de lo lindo en este espectáculo, como el resto lo hace con el baile.

Con todo esto se monta una pequeña fiesta flamenca en la que el público ríe, palmea, canta y disfruta. Como suele suceder cuando se va a un tablao y a los espectáculos de Yllana, en los que el respetable se convierte en un elemento más del espectáculo y su participación en parte del disfrute.

Algo que ya no se podrá hacer en Madrid, al menos por ahora, porque están todas las localidades vendidas y este domingo se despide de la cartelera. Pero sí se podrá disfrutar en el prestigioso https://www.edfringe.com/ donde esta obra ha sido programada del 6 al 23 de agosto como uno de los platos fuertes en uno de los espacios centrales del mismo, en el que suelen programarse las propuestas más atractivas, interesantes y exitosas. Eso es triunfar.