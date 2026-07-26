¿Hay alguna diferencia entre Feijoo y Hitler?

(Interior día. Con las persianas bajadas para preservar la clandestinidad, el Frente Popular Sanchista celebra su Congreso Constituyente en la habitación de un hotel cochambroso, tras su escisión del Frente Sanchista Popular. Con tono de preocupación, la nueva líder del FPS, Diana Morant, expone ante los congresistas su discurso fundacional.)

Diana Morant: … y creo que Alberto Núñez Feijoo se equivoca, y está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.

Congresista 1: Perdón, Diana… ¿como el de Hitler?

D.M.: Sí, lo acabo de decir, el proyecto de Feijoo se parece cada vez más a un proyecto como el de Hitler.

C1: Pero… ¿con campos de concentración para disidentes?

D.M.: No, claro, en los campos de concentración no se parecen.

Congresista 2: ¿Y en la prohibición de todos los partidos políticos? ¿Si gobierna Feijoo se van a prohibir todos los partidos políticos?

D.M.: Quizá todos, lo que se dice "todos", no se prohíban, vale.

C1: ¿Y el exterminio étnico? Ya sabes, cámaras de gas, chimeneas humeantes y todo eso…

D.M.: A ver, no estoy diciendo que en el próximo gobierno vaya a haber cámaras de gas.

Congresista 3: ¿Y la prohibición de la prensa? ¿Se van a prohibir las radios y televisiones privadas?

C2: ¿Y se van a ilegalizar los sindicatos? ¿Será un delito ser líder sindical? (Aumenta el murmullo entre los congresistas, hablan entre ellos, asienten con la cabeza…)

D.M.: Bueno… quizá… no, supongo, qué cosas decís.

C3: ¿Y el expansionismo territorial? ¿Crees que Feijoo invadirá algún país? Oh, dios mío, ¡si vamos a entrar en una nueva guerra mundial tengo que avisar a la familia!

C1: ¿Crees que se va a implantar en España una dictadura militar?

C2: ¿Y habrá desaparecidos?

C1: ¡Y desaparecidas! (Por un segundo C1 mira a C2 con gesto de reproche por no usar lenguaje inclusivo, pero rápidamente retoma el hilo) ¿Las fuerzas de represión entrarán en los domicilios a las cuatro de la mañana y se llevarán a disidentes, intelectuales, artistas, de los que nunca volveremos a saber nada?

DM: ¡Ya basta! ¡No decís más que tonterías! No he dicho que vayan a ser gobiernos idénticos, pero, quitando los campos de concentración, la prohibición de los partidos políticos, el exterminio étnico, las cámaras de gas, la prohibición de la prensa, la ilegalización de los sindicatos, el expansionismo territorial, la guerra mundial, la dictadura militar y los desaparecidos, ¿hay alguna diferencia entre Feijoo y Hitler?

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