La normativa de sanciones en las propinas de un restaurante con estrella Michelin genera indignación: "Después dicen que no quieren trabajar"

El hostelero y activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, ha publicado la normativa de un restaurante con estrella Michelin, cuyo nombre se desconoce, que ha generado indignación entre los usuarios de TikTok, especialmente por las sanciones que afectan a la propina de los trabajadores.

El empleado que hizo la foto al documento ya no trabaja allí. Lo que comunican al principio ya da mucha tela que cortar. Tras una reunión entre los chefs, maîtres y la dirección, adoptaron diferentes medidas para el restaurante.

Ahora, las propinas pasarán a cobrarse todas por igual, sin contabilizarse por un sistema de baremo de puntos: "Esto implica que personas que antes cobraban menos, pasan a cobrar más".

Esto tiene trampa porque aplican un reglamento injusto: "Como comprenderéis, esto va a implicar una mayor implicación por parte de estas personas, teniendo en cuenta que cuando se les pida que se queden por algún motivo, su respuesta siempre sea afirmativa".

Los trabajadores no se pueden negar a hacer horas extras, pero, ojo, piden estos requisitos:

Puntualidad: hora de llegada al trabajo y de incorporación al puesto de trabajo.

Vestuario: delantales sucios, rotos, camisas mal planchadas, delantales y chaquetillas sucias o puestas del revés para esconder la suciedad.

Aseo personal: personal masculino sin afeitar. Si se lleva barba, que esté arreglada.

"Estamos buscando la excelencia y tenemos una estrella Michelin, que implica todo lo dicho anteriormente", comentan. Ahora han hecho un nuevo baremo sobre la puntualidad que contempla sanciones en la nómina del empleado.

Llegar tarde cinco minutos implica una sanción de 10 euros, mientras que llegar tarde 10 minutos implica un descuento de 20 euros. Quien llegue más de 15 minutos tarde perderá 50 euros de la nómina.

"Creemos que es la mejor manera de terminar con la impunidad de llegar tarde a trabajar y que no implique sanción alguna. Con el consecuente perjuicio para los compañeros que sí están a su hora en el puesto de trabajo y que tienen que asumir con su trabajo que haya compañeros que llegan tarde", defienden.

En cuanto a quienes no se presenten a trabajar sin aportar una baja médica, no cobrarán la propina y se les descontará el día de la nómina.