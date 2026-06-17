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Por qué todos los colores que has visto hasta ahora eran matemáticamente incompletos
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Por qué todos los colores que has visto hasta ahora eran matemáticamente incompletos

Una teoría que estaba incompleta desde hace casi un siglo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un diseñador gráfico trabajando con colores y con un ordenador
Un diseñador gráfico trabajando con diferentes muestras de colores.Getty Images

Hay cosas que damos por sentadas porque funcionan tan bien que nadie se plantea cuestionarlas. Los colores son una de ellas. Durante décadas, la ciencia ha utilizado modelos matemáticos para explicar cómo percibimos el rojo de una rosa, el azul del cielo o el blanco de una pantalla. Sin embargo, lo que parecía una teoría sólida escondía una pieza fundamental sin resolver que nunca se ha descifrado… hasta ahora.

Durante casi un siglo, la ciencia del color ha sido capaz de describir con notable precisión cómo percibimos los distintos tonos que nos rodean. Sin embargo, bajo esa aparente solidez existía un problema de fondo: el modelo que sustentaba gran parte de esta disciplina funcionaba en la práctica, pero no estaba completamente cerrado desde el punto de vista matemático. Ahora, una nueva investigación asegura haber resuelto esa pieza que faltaba y completado una teoría que llevaba décadas incompleta.

Un equipo del Laboratorio Nacional de Los Alamos, liderado por Roxana Bujack, ha publicado en Computer Graphics Forum un estudio que formaliza esa pieza que faltaba y ha llevado la teoría de Schrödinger a un marco completo. Con ello, se redefine la forma en que entendemos cómo el ojo humano organiza y compara los colores en el espacio perceptivo, además de cerrar una brecha matemática que llevaba casi un siglo abierta.

  Muestras de diferentes coloresGetty Images

Se corrigen dos límites del enfoque original

Schrödinger construyó en los años veinte definiciones de tono, saturación y luminosidad a partir de la posición del color respecto a un eje neutral, pero nunca definió formalmente ese elemento. Ahora, el equipo científico resolvió ese vacío definiendo el eje neutro únicamente desde la geometría de la métrica del color, sin apoyarse en construcciones externas como la cultura o el aprendizaje, lo que permite cerrar de forma consistente el modelo original.

“La métrica codifica geométricamente la distancia de color percibida, es decir, cuán diferentes se ven dos colores para un observador”, asegura Roxana Bujack. En otras palabras, las cualidades que llamamos color (tono, saturación y luminosidad) no las inventamos con la experiencia, sino que emergen de la estructura geométrica con la que el cerebro compara los estímulos visuales.

Finalmente, la investigación también corrige dos límites del enfoque clásico. Uno es el efecto Bezold-Brücke, por el que cambiar la intensidad de la luz puede alterar el matiz percibido del color. Para capturarlo mejor, los investigadores usaron geodésicas, la ruta más corta dentro del espacio perceptivo. El otro es el fenómeno de los rendimientos decrecientes en la percepción del color, según el cual cuanto mayor es la diferencia, más cuesta distinguirla, algo que no encajaba bien en una geometría riemanniana tradicional. Por eso el equipo se movió a un marco no riemanniano, lo que supuso un salto importante para las matemáticas de la visualización. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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