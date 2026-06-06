Robin, 14 años, ve un color distinto en cada letra y tardó años en poder leer: "Es como mirar a una luz muy fuerte mientras leo"

Robin, de 14 años, tiene sinestesia, un fenómeno neurológico en el que los sentidos se entrelazan. El menor, cada vez que ve una letra, ve un color, lo que le ha dificultado en gran medida poder aprender a leer. No obstante, hay más de 60 formas conocidas de sinestesia.

En el caso concreto de este niño, las letras se entremezclan con los colores. En una entrevista en el medio de comunicación neerlandés Algemeen Dagblad, ha explicado que "cuando empecé a leer un libro de idiomas, veía tantos colores que simplemente ya no podía ver ni distinguir las letras. Sobre todo las más pequeñas. Es como mirar directamente a una luz muy fuerte mientras leo".

Una de las cosas más difíciles de la sinestesia es detectarla, ya que quien la padece cree que es algo normal que le ocurre a todo el mundo. Robin descubrió lo que le pasaba hace cinco años, en el verano de 2021. Todo se debió a una pregunta de su madre, Lottie van Starkenburg, en una terraza.

La madre veía que el menor, por las preguntas que le hacía en el día a día, era muy inteligente. Sin embargo, le costaba mucho poder seguir el ritmo de aprendizaje de su clase al no poder leer correctamente. Entonces, Lottie van Starkenburg se centró en tratar de descubrir por qué esa inteligencia no se veía reflejada en algo a priori tan simple como saber leer sin problemas.

"Hacía tiempo que había leído un artículo del exministro Robert Dijkgraaf, que también tiene sinestesia. De repente me vino a la mente, así que en un momento dado le pregunté a Robin si tal vez veía colores con las letras. Levantó la cabeza de golpe y me dijo: '¿Por qué me preguntas eso?'. Solo entonces se dio cuenta de que, al parecer, eso no era común", ha detallado la madre, en declaraciones al citado medio.

Desde ese momento, la familia ha podido encontrar soluciones para que Robin pueda leer con la mayor normalidad posible. Como ejemplos, el niño de 14 años ha mencionado que "si pongo una lámina azul transparente encima, puedo leer la página mucho más fácilmente. También ajusté la configuración de la pantalla de mi Chromebook al modo de brillo bajo con un ligero tinte. Ahora puedo ver mejor las letras. También ayuda leer un libro con letra pequeña en una pantalla grande, incluso con zoom si es necesario".