Una japonesa afincada en España confiesa lo que más le sorprendió al llegar: "Por la calle nos gritan 'chino' y la verdad es que no nos hace mucha gracia"

Si te cruzas por la calle con una persona de rasgos asiáticos, ¿sabrías decir a simple vista de qué país viene? Seamos sinceros: a la inmensa mayoría de los occidentales les cuesta horrores hacer esa distinción. Dar por sentada la nacionalidad de alguien ya es un terreno pantanoso, pero si encima se hace a gritos y tirando de tópicos, la situación se vuelve bastante incómoda.

Así lo relata Waka, una joven japonesa que lleva cuatro años residiendo en España. “Hay gente por la calle que nos grita ‘chino’ y la verdad es que no nos hace mucha gracia”, declara la creadora de contenido en uno de sus últimos videos publicados a través de su canal de YouTube.

No obstante, la influencer rompe una lanza a favor del despiste occidental y confiesa que a ellos les pasa exactamente lo mismo a la inversa. “Para muchos japoneses también es difícil saber si alguien es español, francés, italiano o portugués por solo verlo”, señala.

Ni el idioma es igual, ni los palillos tampoco

Más allá de las anécdotas callejeras, Waka aprovecha para profundizar sobre las diferencias culturales entre su nación, China y Corea. En primera instancia, la youtuber puntualiza que las generaciones más mayores de Japón aún arrastran ciertos prejuicios hacia sus países vecinos, unas heridas abiertas provocadas por los conflictos bélicos del pasado, donde "los recuerdos familiares dejaron unas emociones muy negativas".

A esto se suma la falta de información de la época. Sin internet ni redes sociales,, la gente solo consumía las noticias de los periódicos locales, que muchas veces tenían una línea editorial bastante sesgada. “Muchas personas formaron opiniones sin haber conocido nunca a un chino ni a un coreano”, complementa.

Actualmente, el panorama es muy diferente. “Ahora en mi generación, por ejemplo, hay chicos y chicas a los que les gusta mucho el K- pop coreano, los cosméticos de dicho país y las series chinas”, aclara.

Diferencias idiomáticas y gastronómicas

Por mucho que desde Occidente se tienda a meter a todos en el mismo saco, las diferencias son abismales. Empezando por el idioma. “No entendemos nada de chino, ni de coreano”, sentencia Waka.

En cuanto a la gastronomía, la creadora de contenido resalta que la cocina nipona tiende a ser bastante más dulce, gracias al uso habitual de azúcar y mirin (un condimento tradicional similar al vino de arroz que aporta un sabor y brillo inconfundibles a los platos).

Y para rematar, Waka desvela un detalle fascinante sobre el utensilio estrella de las tres culturas: los palillos. Aunque parezcan iguales, no lo son en absoluto:

Los palillos japoneses : Suelen ser de madera, bastante más cortos y con las puntas muy finas.

: Suelen ser de madera, bastante más cortos y con las puntas muy finas. Los palillos chinos : También son de madera, pero se caracterizan por ser notablemente más largos y terminar con una forma circular y gruesa.

: También son de madera, pero se caracterizan por ser notablemente más largos y terminar con una forma circular y gruesa. Los palillos coreanos: Rompen la norma por completo y están fabricados en metal.

“Es curioso cómo algo tan simple cambia tanto según el país”, concluye la joven.