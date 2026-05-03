Una revisión científica alerta al relacionar la caída global de la fertilidad con la exposición a microplásticos y 'químicos eternos'

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de fertilidad en EEUU han caído a mínimos históricos.

La fertilidad está cayendo en buena parte del mundo. Y aunque las razones sociales y económicas explican gran parte del fenómeno, la ciencia empieza a mirar con más atención a otro factor menos visible: el entorno en el que vivimos.

Una revisión reciente publicada en la revista Emerging Contaminants alerta de una posible relación entre el descenso global de la fertilidad y la exposición a microplásticos y sustancias químicas persistentes, los conocidos como “químicos eternos”.

El aviso llega en paralelo a datos preocupantes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de fertilidad en EEUU han caído a mínimos históricos. Y aunque parte de esa caída responde a decisiones personales y cambios sociales, los investigadores advierten de que no todo depende de la voluntad de las personas.

Un 'susurro' químico que puede alterar el sistema hormonal

El punto central del estudio es el sistema endocrino, el encargado de regular las hormonas que controlan procesos clave como la pubertad, la producción de esperma, la ovulación y el embarazo.

Los científicos explican que muchos contaminantes actuales actúan como disruptores endocrinos, es decir, interfieren en esas señales hormonales. La imagen que utilizan es especialmente gráfica: “Esto puede ocurrir a concentraciones tan bajas que son como un susurro capaz de desviar un huracán”. Es decir, incluso cantidades mínimas pueden tener efectos relevantes.

Microplásticos en el organismo y en la reproducción



Uno de los focos principales de la investigación son los microplásticos, partículas diminutas de plástico que ya están presentes en el agua, el aire, los alimentos y el cuerpo humano.

Diversos estudios analizados en la revisión apuntan a un patrón común: la exposición a microplásticos se asocia con una disminución en la calidad del esperma, incluyendo un menor recuento de espermatozoides y la reducción de su movilidad. Este efecto se ha observado en múltiples especies, incluidos los humanos.

Los "químicos eternos": presentes en todo… y difíciles de eliminar

Junto a los microplásticos, la revisión pone el foco en los llamados PFAS, sustancias químicas utilizadas en productos cotidianos como envases de alimentos, utensilios antiadherentes y ropa impermeable.

Se les conoce como “químicos eternos” porque no se degradan fácilmente y se acumulan en el medio ambiente y en el organismo. Su capacidad para imitar o bloquear hormonas los convierte en un factor potencial de riesgo para la reproducción.

Un problema mucho mayor de lo que se conoce



Uno de los datos más inquietantes del estudio no tiene que ver con lo que se sabe, sino con lo que no. De los aproximadamente 140.000 productos químicos sintéticos registrados, solo unos 1.000 han sido identificados como disruptores endocrinos.

Pero hay un matiz: solo alrededor del 1% de estos compuestos ha sido estudiado en profundidad. Además, cada año se introducen en el mercado unos 2.000 nuevos productos químicos. La conclusión es evidente: el problema podría estar muy infravalorado.

El papel del cambio climático



La revisión no se limita a los contaminantes. También incorpora otro factor: el aumento de las temperaturas. El cambio climático influye en la fertilidad de varias formas:

Reduce la calidad del esperma.

Disminuye las tasas de concepción.

Altera procesos reproductivos en animales.

Un estudio citado en la revisión muestra que temperaturas más altas se asocian con menos nacimientos, tras analizar más de 80 años de datos. El impacto es aún más visible en especies como las tortugas, donde el sexo de las crías depende de la temperatura. El calentamiento está provocando que nazcan mayoritariamente hembras, poniendo en riesgo la supervivencia de las poblaciones.

Más allá de las decisiones personales



El descenso de la natalidad tiene múltiples causas. Entre ellas: mayor acceso de las mujeres a educación y empleo, retraso en la edad de maternidad y cambios en el modelo familiar.

Algunos de estos factores son incluso positivos. Por ejemplo, en EEUU la tasa de natalidad adolescente ha caído un 81% desde 1991, según los CDC. Pero la revisión introduce una idea inquietante: parte de la caída de la fertilidad podría estar fuera del control individual.

Los autores del estudio vinculan estos cambios con un fenómeno más amplio: la pérdida de biodiversidad. En los últimos 50 años, las poblaciones de fauna salvaje han caído un 73%, según datos globales citados en la revisión.

La combinación de contaminación química, contaminación química y alteración de hábitats está afectando a la capacidad reproductiva de múltiples especies.