Pregunta a tres carniceros cómo elegir el mejor filete y el mejor consejo tiene al estómago de aliado

El medio gastronómico Simply Recipes ha elaborado un artículo en el que, tras conocer la opinión de tres carniceros (Tanya Cauthen, Alex Import y Jade Hennessee-Golden), afirma saber cuál es el truco para elegir el mejor filete, pues todos llegan a la misma conclusión.

Y es que, según pudieron comentar, la mejor opción es escoger el que más nos llame la atención y apetezca en ese momento. "Elige el filete que te de hambre", señaló Cauthien a la publicación, quien agregó que un filete grueso es "más fácil de cocinar que uno delgado".

Hennessee-Golden, por su parte, recomienda conocer nuestros gustos. "Creo que identificar tus prioridades al elegir un buen filete es fundamental", afirmó. En este sentido, hace falta indicar al carnicero cómo nos gusta la carne, tanto de sabor como de textura.

Alex Import, también coincidió en este punto, y agregó que es mejor conocer las preferencias antes de ir al supermercado o la carnicería. "El mejor filete es el que se corresponde con tu plato y estilo de preparación, proveniente de un animal criado y alimentado con esmero", aseguró al medio citado. "Adapta el músculo a tu plan y piensa en las cualidades que buscas al morder. Comienza desde el sentido inverso", sentenció.