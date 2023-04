La tienda de Málaga que reta a Apple y Google

Alexander Pohl/NurPhoto via Getty Images

App Store y Google Play, las tiendas de apps para dispositivos iOS y Android, respectivamente, ocupan una posición muy ventajosa en sus segmentos de mercado. Pero ello podría cambiar radicalmente en los próximos meses con el nuevo Reglamento de Mercados Digitales, que se espera que entre en pleno funcionamiento antes de que finalice 2023.

Esa es la gran esperanza de otras tiendas de apps alternativas como la malagueña Uptodown, que en estos momentos sirve al mes unas 450.000 apps a dispositivos Android en todo el planeta. La cifra, aunque es importante, apenas supone un 1% de la cuota de mercado de Google Play.

Por ahora, tanto App Store como Google Play son ecosistemas cerrados. En los dispositivos iOS no pueden instalarse apps que no procedan de la tienda de Apple, y en el caso de Android, se debe de acceder a los ajustes del terminal y activar la opción ‘permitir apps de fuentes desconocidas’, algo que la mayoría de usuarios no hacen por desconocimiento o por miedo a que pueda suponer un problema de seguridad para su dispositivo.

En una entrevista con Business Insider España, Luis Hernández, CEO y fundador de Uptodown, ha narrado que desde Bruselas “están escuchando a las partes implicadas y las tiendas estuvimos allí, con la Comisión, debatiendo sobre qué puntos del reglamento eran importantes para que sea lo más efectivo posible”.

“Europa no quiere perder el control de la industria digital”

“La impresión fue muy buena. Europa tiene decidido que no quiere perder ni el control ni la autonomía de la industria digital”, afirma Hernández, quien señala que desde Europa “se tienen que poner las pilas”, ya que “todas las compañías extracomunitarias vienen sin ningún tipo de pudor, compiten aprovechando cualquier resquicio legal. Es normal que lo hagan, pero no tienen ningún miramiento ni por la privacidad ni por la seguridad de los europeos, solo lo tienen por sus propios negocios”.

En consecuencia, subraya que “es lícito que Europa ponga unas normas mínimas, que exista una libre competencia y que no se pueda abusar de las posiciones de dominio”. En ese sentido, el CEO de Uptodown apunta que “para Europa no tiene ningún sentido que en Francia, para pagar impuestos con tu móvil, tengas que hacerlo a través de Google Pay, es decir, registrándote y cediendo todos tus datos a una compañía americana”.

El proceso está en marcha, y sólo el tiempo dirá si, efectivamente, las normas del juego cambian y empresas como la malagueña Uptodown pueden jugar en igualdad de condiciones para hacerse un hueco en los dispositivos de los ciudadanos europeos.