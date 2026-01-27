Prisión sin fianza para el hombre que confesó el asesinato de un menor de 13 años en Sueca (Valencia)

Un juez de Sueca (Valencia) ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que se entregó el pasado sábado a la Guardia Civil y confesó haber matado a un menor de 13 años de edad, amigo de su hijo.

El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su primera declaración ante los agentes de la Guardia Civil el hombre, de 48 años de edad, manifestó que su hijo se encontraba jugando con un amigo y, en un momento dado, comenzó a agredirle, sin motivo aparente.

Señaló asimismo que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Varios medios de comunicación locales señalan que la autopsia ha confirmado que el menor fue acuchillado de forma reiterada en la parte frontal del tórax, algunas de ellas mortales de necesidad, compatibles con la fuerza de una persona adulta.