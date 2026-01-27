Una camarera atiende una pareja y alucina al ver lo que dice él a la hora de pagar: días después se dirige a ella con un tajante mensaje

Una camarera de una vinoteca, que crea contenido en redes sociales bajo el nombre de usuario @cuentos_de_una_vinoteca, no ha podido evitar publicar un vídeo hablando sobre lo que vio en el bar y escuchó en primera persona al atender a una pareja, especialmente por lo que dice el hombre a la hora de pedir la cuenta.

"Os voy a contar algo que me acaba de pasar y estoy muy cabreada. Viene una pareja, hasta ahí todo normal, él pide: me das esto, una tostada, ella pide otra tostada, tal, todo bien...", ha comentado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 60.000 visitas en apenas 24 horas.

Todo transcurría normal hasta que la pareja comenzó a discutir por un motivo que desconoce todavía. Ha destacado que a la hora de dirigirse ellos, solo él era el que hablaba con la camarera. "Ella no tiene ni voz ni voto, solo (él) pide lo que le da la gana", ha advertido.

Él decide qué pedir por los dos y al pedir la cuenta, sorpresa

La sorpresa de la camarera llegó a la hora de pedir la cuenta. Después de ver que él decidía todo lo que iban a pedir o beber, le acabó diciendo a la camarera: "¿Me cobras lo mío?".

"Ella lo miró como ¿qué ha pasado, no ibas a pagar por los dos? Le dijo ella muy bajito, apenas se le escuchaba. Y él le dice no, 'a ver tú cómo pagas", ha relatado. Vio a la muchacha rebuscar en su bolso para "conseguir céntimo a céntimo el dinero de la tostada".

Al final, le faltaban unos 30 o 40 céntimos, pero ante la indignación de la camarera, esta decidió perdonarlo: "Le he dicho: no te preocupes, yo lo pongo".

El mensaje de la camarera días después

La camarera aprovechó el vídeo publicado para mandarle un mensaje a la chica: "Este es un mensaje para ti, cariño, por favor, no te dejes humillar. Ese señor es una red flag andante, no te merece, te mereces algo mejor, sal de ahí".

En cuanto a reacciones, han sido más de 300 usuarios que han abierto un enorme debate. Entre las críticas a la muchacha, hay quienes la defienden: "A veces deberíamos ser más empáticos con nuestro entorno, no sabemos las circunstancias ni nada de la vida de la chica para criticarla. Gracias a esta persona por ser empática y excelente ser humano".

El comentario más destacado ha sido la de la usuaria Anna: "¿Podéis dejar de fingir que conocéis la situación al completo? Lo único que sabemos es que la ha humillado, no sabemos por qué iba sin dinero, no es el punto del vídeo".