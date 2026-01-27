Muere una mujer al caerle encima una palmera por el fuerte viento en Torremolinos (Málaga)

Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) al caerle encima una palmera a causa del fuerte viento, han informado a EFE fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca de dicha localidad alrededor de las 13:40 horas, cuando más de una decena de testigos han alertado al teléfono 112 de la caída del árbol.

El centro coordinador ha alertado en ese momento al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han intentado sin éxito reanimar a la mujer tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.