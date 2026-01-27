Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muere una mujer al caerle encima una palmera por el fuerte viento en Torremolinos (Málaga)
Muere una mujer al caerle encima una palmera por el fuerte viento en Torremolinos (Málaga)

El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca, alrededor de las 13:40 horas

Redacción HuffPost
Torremolinos
TorremolinosLuis Dafos

Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) al caerle encima una palmera a causa del fuerte viento, han informado a EFE fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca de dicha localidad alrededor de las 13:40 horas, cuando más de una decena de testigos han alertado al teléfono 112 de la caída del árbol.

El centro coordinador ha alertado en ese momento al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han intentado sin éxito reanimar a la mujer tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

