Muere una mujer al caerle encima una palmera por el fuerte viento en Torremolinos (Málaga)
El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca, alrededor de las 13:40 horas
Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) al caerle encima una palmera a causa del fuerte viento, han informado a EFE fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía.
El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca de dicha localidad alrededor de las 13:40 horas, cuando más de una decena de testigos han alertado al teléfono 112 de la caída del árbol.
El centro coordinador ha alertado en ese momento al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han intentado sin éxito reanimar a la mujer tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.