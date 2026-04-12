Prisión provisional para el joven detenido por el apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en Madrid

Un helicóptero del 112 Comunidad de Madrid cuando trasladaban al menor al hospital.

La justicia ha dado el primer paso en uno de los sucesos más impactantes de los últimos días en la Comunidad de Madrid. El joven de 23 años detenido por el apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada ha ingresado en prisión provisional por orden del juzgado de guardia de Móstoles.

Según han confirmado fuentes de la investigación a la agencia EFE, la magistrada ha decretado su entrada en prisión preventiva en el centro penitenciario de Navalcarnero. Se trata de una medida cautelar habitual en casos de extrema gravedad, especialmente cuando se investiga un delito violento con resultado de muerte.

El detenido no declara ante la jueza

El arrestado fue puesto a disposición judicial este domingo, apenas dos días después de su detención. Durante su comparecencia decidió no prestar declaración, acogiéndose a su derecho legal.

Este movimiento no es inusual en fases iniciales de la investigación. Permite a la defensa analizar el caso antes de fijar una estrategia procesal, especialmente cuando aún se están recopilando pruebas y testimonios.

Por ahora, la causa sigue en fase de instrucción y bajo secreto parcial, mientras los investigadores tratan de reconstruir lo ocurrido.

La decisión judicial de enviar al sospechoso a prisión provisional responde a varios factores habituales en este tipo de casos: la gravedad del delito, el riesgo de fuga o la posibilidad de destrucción de pruebas.

Un crimen que ha conmocionado Madrid

El caso ha generado una fuerte conmoción social por la edad de la víctima. El menor, de 11 años, falleció tras ser apuñalado, en un suceso que ha impactado tanto a los vecinos del municipio como a la opinión pública.

Las circunstancias concretas del ataque siguen bajo investigación. Los agentes trabajan para esclarecer el móvil, la relación —si la hubiera— entre víctima y agresor, y los detalles previos al suceso.

A partir de ahora, la instrucción del caso será clave. La recopilación de pruebas forenses, testimonios y posibles imágenes será determinante para esclarecer lo ocurrido.