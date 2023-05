Un problema mecánico deja a un astronauta perdido en el espacio

Getty Images via Getty Images

El astronauta Frank Rubio lleva varios meses viviendo en la Estación Espacial Internacional tras sufrir un problema mecánico en su nave. No hay fecha determinada para su vuelta, ya que no puede regresar a La Tierra hasta que no se solucione.

Nació en Los Ángeles (Estados Unidos), aunque se le conoce como el astronauta salvadoreño debido al origen de sus padres. Lleva cerca de seis meses "atrapado" en la Estación Espacial Internacional, a unos cuatrocientos kilómetros de nuestro planeta. Y se prevé que estará allí, al menos, otros seis meses más.

De este modo, se convertirá en primer astronauta de origen estadounidense e hispano en estar un año vagando por el espacio. El problema que le hace permanecer allí es una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz. Según informan varios medios latinoamericanos, parece que está en vías de solución, aunque no se sabe cuándo culminará el proceso de reparación.

“Si vuelvo antes a la Tierra estaré feliz por estar con mi familia”, comentó Rubio al ser preguntado por la probabilidad de que su nave se arregle antes de lo previsto. Sin embargo, es consciente de que los tiempos pueden alargarse.