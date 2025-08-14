Prohibido cantar "Cumpleaños feliz" a un niño: llega la Policía, disuelve la fiesta y cierra el restaurante durante 15 días

La celebración de un cumpleaños le ha costado muy cara al restaurante Mucca Pazza Monteverde, en Roma (Italia). El hecho de que los invitados cantaran demasiado alto el "Cumpleaños feliz" a un niño hizo que los vecinos llamaran a la policía.

¿El resultado? Los agentes disolvieron la fiesta y decretaron el cierre del restaurante durante 15 días. Los hechos tuvieron lugar este lunes 11 de agosto, por lo que el establecimiento no podrá volver a abrir sus puertas hasta el martes 26 de agosto.

En declaraciones al medio de comunicación italiano Leggo, el propietario del restaurante, Fabio Bonardo, ha explicado que "eran las 5 de la tarde y tal vehemencia ante la fiesta de un niño me parece realmente exagerada".

"Si hemos llegado al punto en que una canción infantil y la sonrisa de los participantes en un cumpleaños se convierten en una especie de delito, quizá esta sociedad vaya por mal camino", ha lamentado Bonardo.

El dueño del restaurante ha expresado que "este cierre me duele personalmente, no tanto por las repercusiones económicas (el local estaba lleno estos días de calor sofocante), sino por la total falta de diálogo con el Ayuntamiento”.

En ese sentido, Fabio Bonardo ha contado que el negocio lleva a sus espaldas un largo historial de denuncias. "Hemos solicitado decenas de reuniones con la Administración para encontrar una solución y evitar que uno de los puntos de referencia para los niños y sus familias cierre sus puertas, dejando en el paro a jóvenes contratados regularmente que se entregan en cuerpo y alma a este proyecto", ha detallado.

Sin embargo, la petición del propietario del restaurante no ha sido atendida por el momento por el consistorio, y lo único que le queda a Bonardo es esperar a poder reabrir el establecimiento y que no haya nuevos problemas.