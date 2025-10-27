Querían construir un resort de 350 millones de euros pero no contaban con el plan de 12 especies de murciélagos

El ambicioso proyecto para construir un megaparque vacacional en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en el norte de Alemania, ha quedado suspendido por orden judicial. El Tribunal Administrativo de Greifswald ha paralizado la demolición de 63 edificios antiguos en la península de Pütnitz, una zona que antaño albergó una base militar, tras determinar que podría afectar gravemente a las colonias de murciélagos que habitan allí.

Según el diario alemán Bild, el tribunal ha emitido una orden provisional que bloquea temporalmente la primera fase de las obras del complejo turístico “Bernstein-Resort”, valorado en 350 millones de euros. Los jueces señalaron en su decisión que “los posibles refugios invernales de los murciélagos podrían quedar destruidos irreversiblemente con la demolición de los edificios”.

Un resort de lujo detenido por la naturaleza

El proyecto estaba impulsado por Center Parcs, una de las mayores emmppresas europeas de parques vacacionales, junto con la firma Supreme GmbH de Rostock. Los planes incluían la construcción de 620 casas y apartamentos turísticos, un campamento de lujo, una granja ecuestre y un área llamada “Isla Pangea”, destinada a actividades culturales y de ocio experimental.

Sin embargo, la Asociación para el Diseño del Paisaje y la Protección de Especies de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (VLAMV) interpuso un recurso para detener la demolición. Los ecologistas argumentaron que la zona es un “punto crítico para los murciélagos”, donde se han identificado 12 especies distintas, muchas de ellas protegidas por la legislación europea.

La organización denunció además que no se realizaron estudios previos suficientes sobre los posibles refugios antes de conceder el permiso de demolición, y criticó que la intención de las autoridades fuera reubicar a los animales antes de destruir sus hábitats, una práctica que, según VLAMV, “provoca lesiones o muertes y viola la normativa de protección de especies”.

Una base militar con historia

La península de Pütnitz tiene un pasado cargado de historia. Desde 1935, sirvió como aeródromo militar, primero para la Wehrmacht alemana y después para el Ejército Soviético durante la Guerra Fría. Actualmente, parte del terreno alberga el Museo Técnico de Pütnitz, que conserva tres grandes hangares de exposición dedicados a la aviación histórica.

El futuro del proyecto “Bernstein-Resort” queda ahora en manos de la justicia. Si los tribunales confirman la suspensión, los promotores deberán rediseñar el plan o renunciar al proyecto.

Europa y las obras bloqueadas por especies protegidas



El caso alemán no es un hecho aislado. En los últimos años, varias infraestructuras europeas han sido paralizadas por razones medioambientales. En Austria, la construcción de un nuevo puente sobre el Danubio, cerca de Linz, se encuentra en riesgo por la presencia de aves protegidas. Y en Rumanía, la Comisión Europea suspendió en 2020 la financiación de la autopista Sibiu-Pitești para proteger al escarabajo Morimus funereus, una especie en peligro de extinción.