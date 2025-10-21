Reciben una oferta de aislamiento térmico gratis en casa, aceptan y lo gratis sale por 138.000 euros en daños en el hogar

Una reforma que dejó la vivienda mucho peor de lo que estaba. Una pareja de la ciudad de Burnley (Inglaterra) recibió una oferta de una empresa para llevar a cabo unas obras de aislamiento térmico de forma gratuita gracias a un programa gubernamental de eficiencia energética.

Richard Hepke, 58 años y uno de los miembros de la pareja afectada, ha contado, en declaraciones al medio de comunicación británico The i Paper, ha contado que "esa empresa de aislamiento nos dijo que así ahorraríamos mucho dinero en gastos de calefacción".

Una vez llevada a cabo la reforma, todo parecía ir bien. Durante el invierno posterior a las obras, la pareja, efectivamente, se benefició de una reducción considerable en las facturas.

Sin embargo, dos o tres años después de la reforma hicieron acto de presencia graves daños en la vivienda y comenzó a aparecer moho. De hecho, llegó a caerse parte del yeso que tenían detrás del papel pintado presente en una pared. En total, el mal aislamiento térmico afectó a tres paredes del inmueble.

Lo que en principio era gratis, le va a acabar saliendo muy caro a la pareja. Las obras para arreglar el estropicio les costarán aproximadamente 120.000 libras (unos 138.000 euros, al cambio actual).

Una pareja compra una casa inhabitable y tras la reforma imposible la gente que la visita desea vivir en ella Lo primero con lo que se pusieron manos a la obra fue el sótano, pero la renovación se complicó y acabó alargándose más de lo esperado.

La pareja no es la única que se encuentra en una situación similar. Según The i Paper, la de Richard Hepke y su esposa es únicamente una de las "decenas de miles" de viviendas en las que se ha instalado un aislamiento térmico defectuoso en el marco del mencionado programa gubernamental de eficiencia energética.

En concreto, según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría citado por The i Paper, las reformas asociadas al programa han provocado que sea necesario rehabilitar unas 22.000 viviendas con aislamiento térmico exterior y hasta 13.000 con aislamiento térmico interior.