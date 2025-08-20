Regresa el 'dragón azul' a playas españolas y un experto habla bien claro sobre la etiqueta de peligroso para los humanos  

Las temperaturas sofocantes que se han vivido en Andalucía durante las diversas olas de calor de este verano han supuesto que diversas especies marinas hagan acto de presencia en las playas de la comunidad autónoma. Las últimas alarmas se han encendido por la presencia de media decena de ejemplares del dragón azul en el litoral de Cádiz, concretamente en la playa de Santa Bárbara, en la Línea de la Concepción, lo que obligó al ayuntamiento de la localidad gaditana a izar la bandera roja y prohibir el baño.

Denominado glaucus atlanticus, el dragón azul es un nudibranquio pelágico característico por su brillantez, que puede confundirse con la luz del sol; y por su veneno, potencialmente peligroso para los humanos, pero que, de acuerdo al catedrático de la UCA y experto en babosas marinas, Juan Lucas Cervera, tal y como recoge La Voz de Cádiz, "la densidad de células urticantes que hay en un tentáculo de una carabela portuguesa es infinitamente mayor a la que puede almacenar el dragón azul", sostiene.

"Cerrar una playa porque hayan aparecido 3 ó 4 ejemplares de dragón azul me produce mucha risa", ha subrayado, afirmando también que este calificativo de tan venenoso se debe a su alimentación a base de carabelas portuguesas: "No existe evidencia científica sobre el efecto que puede tener sobre los seres humanos; sino la sospecha de que si se alimenta de algo muy tóxico, el depredador también tiene que serlo", asevera.

No obstante, hace hincapié que de este avistamiento "ocasional" también hay que prestar atención ya que "no quiere decir que un un futuro no pueda volverse más frecuente". Ante, ello pide la colaboración ciudadana, animando a todo aquel que vea un ejemplar a que lo fotografíe y contacte con él o con la UCA para registrarlo.

Los avistamientos se produjeron el pasado domingo, si bien el lunes la playa de Santa Bárbara ya lucía una bandera amarilla. Por su parte, el ayuntamiento de la Línea de la Concepción informó que los socorristas seguían buscando ejemplares de esta particular especie marina.