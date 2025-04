Reino Unido ensalza la última campaña de la gran compañía de cervezas de España para traer el verano español al país

San Miguel, la cerveza española número uno del mundo, ha lanzado su primera gran campaña bajo el paraguas de Budweiser Brewing Group con la promesa de capturar la esencia del verano español sin necesidad de salir de Reino Unido.

Con el nombre Spanish Summer – No Matter Where (Verano español - No importa dónde), esta iniciativa "es mucho más que una campaña, es una actitud que anima a los consumidores a abrazar la espontaneidad y aprovechar al máximo cada momento, para vivir ese estilo de vida español auténtico", explica la compañía en un comunicado.

"Con esta audaz nueva plataforma creativa, San Miguel abre un nuevo capítulo, invitando a todos a decir sí a lo inesperado y crear sus propias oportunidades sin importar el momento o el lugar o los medios", añade. Desde fiestas improvisadas bajo la lluvia hasta atardeceres en azoteas urbanas, San Miguel quiere convertir cualquier rincón del Reino Unido en una celebración del espíritu mediterráneo.

La campaña se desplegará con fuerza a través de múltiples canales: "Desde abril y hasta noviembre, la campaña se llevará a cabo con un enfoque dinámico multicanal que va desde la televisión, digital, exterior, experiencias inmersivas y activaciones comerciales".

Asimismo, habrá una "edición especial y limitada para el canal Alimentación en el mercado británico y el alemán con incentivos llamativos para los consumidores, entre los que destaca un viaje a Ibiza para celebrar el Día de San Miguel, que se homenajea cada 29 de septiembre".

"Con esta última campaña, Mahou San Miguel contribuirá a aumentar la presencia y notoriedad de San Miguel en otros países más allá de Reino Unido, donde la marca es líder indiscutible desde que aterrizó en este mercado de forma pionera hace más de 30 años, como son Alemania, Francia, Italia, Portugal, Polonia y Nórdicos", concluye la nota.

La noticia se ha extendido rápidamente por Reino Unido, donde medios como Retail Times, han esalzado la iniciativa: "Este nuevo y audaz capítulo captura el alma de España en cada sorbo: tardes doradas, aventuras espontáneas y la vibrante alegría del verano español, durante todo el año".