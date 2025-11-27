Renfe lanza nuevo mapa virtual para Cercanías: consulta en directo y en tiempo real los trenes y sus posibles retrasos

La experiencia cotidiana de quienes usan Cercanías suele depender de una mezcla de retrasos, paciencia, paneles informativos y cierta intuición. Hasta ahora. Renfe ha puesto en marcha una herramienta digital que transforma esa incertidumbre en información precisa: una página web que permite visualizar, con un mapa en tiempo real, la posición exacta y en directo de cada tren de Cercanías y Rodalies, así como su estado, recorrido y nivel de puntualidad.

La plataforma reúne en un único mapa interactivo lo que antes aparecía disperso en pantallas físicas o en horarios que no siempre reflejan la situación del minuto a minuto, en directo. Desde cualquier navegador, sin necesidad de registro o aplicación, el usuario puede observar la red completa de Cercanías o centrarse exclusivamente en su línea habitual. Basta con seleccionar la línea en el panel lateral para que el resto quede oculto y el mapa muestre únicamente los trenes que circulan por ella en tiempo real, junto a su trazado y sus estaciones principales.

Vistazo al nuevo mapa en tiempo real de Renfe centrado en el estado de las líneas en Madrid

Cada tren aparece representado con un icono móvil. Al pulsarlo, se despliega información detallada en el mapa: la línea a la que pertenece, su estación de origen y destino, la parada en la que se encuentra, la última en la que se detuvo y la siguiente que realizará. La web también diferencia si está en movimiento o detenido, algo que facilita planificar el viaje antes de llegar al andén. El sistema de colores aporta un vistazo rápido al estado de la circulación: verde para trenes en hora o con menos de tres minutos de demora, naranja para retrasos de entre tres y cinco minutos y rojo para demoras superiores a ese margen.

El objetivo declarado de la compañía es reducir la incertidumbre de los viajeros y avanzar en transparencia. Según uno de los responsables de transformación digital, "el foco principal siempre es la relación con nuestro cliente", y esta herramienta ofrece información "de forma inmediata y en cualquier ubicación y en cualquier circunstancia". Otra directiva subraya que el sistema combina datos procedentes del posicionamiento de las máquinas, del paso por las balizas de Adif y de los sistemas de atención al viajero en estaciones. En túneles u otras zonas sin cobertura, se utilizan los registros de vía para mantener actualizada la ubicación.

La nueva web no solo se limita al seguimiento de trenes. También permite consultar la información de cada estación: correspondencias con otros transportes, servicios disponibles, presencia de aparcamientos para bicicletas y accesibilidad. Además, Renfe ha habilitado estos datos para que plataformas externas, como los planificadores de rutas más utilizados, puedan integrarlos en sus propios mapas.

Esta iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de modernización. La compañía ya ha publicado estadísticas de puntualidad e incidencias en fechas recientes y planea integrar en 2026 información en tiempo real sobre Media Distancia y Larga Distancia, así como datos sobre servicios de movilidad complementaria. Mientras tanto, la herramienta de Cercanías se perfila como un recurso que, en palabras de la compañía, permite que "el viaje no empiece en el andén, sino desde el momento en que se planifica".