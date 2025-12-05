Euprepio Padula va más allá que nadie sobre el lío de Eurovisión e Israel: "Les importa un pepino"
"De los años que llevo en España pocas veces he estado tan orgulloso", confiesa.
Lo de Eurovisión tiene todas las papeletas de ir para largo. Desde que este jueves se conociera la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de mantener a Israel en Eurovisión, no es que haya habido una ola de reacciones, es que ha habido un tsunami que inundado las redes sociales de críticas a la UER por su decisión, pero el aplauso a RTVE ha sido más alto.
El último ha sido Euprepio Padula, abogado y comunicador italiano, galardonado con el Premio Diversa, que colabora habitualmente en la televisión española, en el programa Mañaneros360, presentado por el economista Javier Ruiz.
José Pablo López, presidente de la cadena pública, ha cumplido la promesa que hizo atrás y ha decidido retirar a España del certamen musical después de que se mantuviera al país hebreo. No solo que no participará, es que tampoco retransmitirá las dos semifinales ni la final, pero mantendrá el Benidorm Fest, a quien le darán más mimo que cualquier otro año.
En este sentido, Padula ha ido más allá en su opinión, pero lo primero que ha mencionado es que, desde que llegó a España, pocas veces ha estado "tan orgulloso". Ese orgullo lo traslada a la televisión pública y a un país "que ha tenido la valentía de echarle cara a una organización, la UER, que ha demostrado una vez más que le importa un pepino destrozar el festival".
"El festival le importa muy poco", ha analizado. Para él, Eurovisión no es más que "un negocio que están haciendo y en el que no han tenido ningún reparo a no admitir ningún cambio radical a una organización que lo único que está haciendo, y que seguirá haciendo también el año que viene, es blanquear un país que utiliza desde hace años al Festival de Eurovisión para blanquearse".
Uno de los productos televisivos más vistos que "tampoco les interesa mucho"
A pesar de que Eurovisión sea uno de los productos televisivos más exitosos de Europa, parece que a la UER, según Padula, "tampoco le interesa mucho", pero sí interesa "seguir blanqueando a un gobierno que es absolutamente genocida y sigue siéndolo".
¿Las cosas han cambiado? Es la pregunta que se han hecho en Mañaneros 360 y el italiano no está de acuerdo. "No ha cambiado nada, el alto al fuego ha sido realmente poco relevante, como se ha demostrado, se sigue matando a gente también en Cisjordania", ha defendido.
"El hecho de que ha cambiado la situación no es real en absoluto, por lo tanto, si no han matado al festival, lo han herido muy, muy gravemente", ha concluido Padula.