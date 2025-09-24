Detenido en Inglaterra un hombre por el presunto ciberataque que afectó a varios aeropuertos europeos

Pasajeros esperando en el aeropuerto de Bruselas durante las interrupciones que sufrieron varias instalaciones debido a un ciberataque al sistema de facturación y embarque.

La Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) ha anunciado este miércoles la detención en el sur de Inglaterra de un hombre de unos 40 años vinculado al presunto ciberataque que el pasado fin de semana dejó fuera de línea los sistemas de facturación en varios aeropuertos europeros, causando una interrupción generalizada de los viajes en todo el continente.

El organismo responsable de la investigación ha precisado que el arresto se produjo el martes por la noche en el condado de West Sussex, donde el sospechoso fue detenido en el marco de las investigaciones abiertas por el ciberataque a la empresa Collins Aerospace, responsable de los sistemas de facturación y embarque.

"Si bien esta detención es un paso positivo, la investigación de este incidente se encuentra en sus primeras etapas y continúa en curso", ha declarado en un comunicado el jefe de la Unidad Nacional de Delitos Informáticos de la NCA, Paul Foster.

Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a la persona o grupo responsable del ataque. A diferencia de otros casos, ningún colectivo criminal ha reivindicado el ataque en los conocidos "sitios de filtración" de la red oscura, donde habitualmente se publican datos robados.

El ransomware, utilizado por ciberdelincuentes para cifrar información y exigir pagos por su liberación, suele ser desplegado por grupos que operan en la clandestinidad y evitan objetivos que puedan atraer la atención de las autoridades.

Regreso paulatino a la normalidad

Diversos aeropuertos europeos, entre ellos los de Bruselas, Berlín, Londres y Dublín, se vieron obligados a posponer o anular vuelos tras un supuesto ciberataque dirigido al proveedor externo de procesamiento de datos Collins Aerospace, una subsidiaria del grupo estadounidense de defensa RTX, anteriormente conocido como Raytheon.

La interrupción en los sistemas electrónicos de facturación y embarque se detectó el pasado viernes en el Aeropuerto de Bruselas, que este miércoles aún no ha logrado recuperar la normalidad en sus operaciones.

"Se esperan perturbaciones limitadas el 23 y 24 de septiembre, que provocarán algunos retrasos y cancelaciones de vuelos. Verifique el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto", advierte el Aeropuerto de Bruselas-Zaventem.

Según la radiotelevisión pública belga RTBF, se estima que este miércoles se verá afectado alrededor del 10% de los vuelos, una cifra similar a la del martes, cuando se programaron 255 vuelos, ligeramente por encima de los 237 que operaron el lunes, de un total de 277 salidas previstas.

El aeropuerto de Heathrow, situado al oeste de Londres y considerado el más transitado de Europa, también ha tenido que ajustar su programación debido a la caída del sistema, lo que provocó el sábado la cancelación de "una docena" de vuelos de ida y "otra docena" de regreso, aproximadamente un 1% de los cerca de 1.300 vuelos previstos.

Por su parte, el aeropuerto de Berlín, otro de los afectados por el ataque, comunicó también que podrían pasar varios días antes de que sus sistemas vuelvan a estar plenamente operativos y seguros.

Un portavoz explicó que, al tratarse de un fallo en un proveedor externo, el impacto se limitó a ciertas aerolíneas que dependían del sistema afectado. Por ello, la Terminal 5, la más concurrida y operada principalmente por British Airways, apenas experimentó inconvenientes.

Este incidente se suma a una serie de ciberataques recientes en Europa con consecuencias tangibles. Jaguar Land Rover, el principal fabricante de automóviles británico y propiedad de Tata Motors (TAMO.NS), anunció el martes la extensión del cierre de sus fábricas hasta el 1 de octubre tras un ataque que paralizó sus operaciones y afectó a sus proveedores.

Ante esta situación, la Comisión Europea instó el lunes a los países miembros a implementar de forma completa la nueva directiva sobre redes y sistemas de información (NIS2) con el fin de prevenir amenazas y ataques cibernéticos.