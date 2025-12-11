Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un abogado se gasta 3 millones de euros en pintar su casa de negro y las autoridades le obligan a cambiar de color
Sociedad
Sociedad

Un abogado se gasta 3 millones de euros en pintar su casa de negro y las autoridades le obligan a cambiar de color

Les dieron un plazo de dos meses para restaurar la fachada.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Fachada de ladrillo pintada de negro del casco antiguo de Ámsterdam
Fachada de ladrillo pintada de negro del casco antiguo de ÁmsterdamPicasa

En muchas ciudades del mundo, el color de las fachadas no es una cuestión de gusto, sino de normativa. Y en los barrios históricos de Londres, estas reglas son especialmente estrictas. Sin embargo, un abogado británico decidió probar suerte y perdió.

La historia, publicada por Daily Mail, se desarrolla en Islington, al norte de Londres, una de las zonas más cotizadas de la capital y repleta de edificios catalogados. Allí, el abogado Edmund Curtin y su esposa emprendieron la renovación de su vivienda en Gibson Street, valorada en 2,6 millones de libras ––casi 3 millones de euros––. Todo parecía rutinario hasta que llegó la elección del color.

La fachada negra que desató la polémica

La normativa urbanística del área es que las fachadas deben mantener el tradicional yeso blanco, conocido como estuco, para preservar la uniformidad arquitectónica de la calle. Pero en lugar de cumplir con la regla, la pareja decidió pintar la vivienda en tonos negros y grises, incluyendo marcos de ventanas, cornisas, dinteles, escalones de entrada e incluso el tragaluz del sótano.

Según varios medios, el personal de mantenimiento del ayuntamiento mostró su indignación y, poco después, el servicio de inspección urbanística intervino de forma oficial. Les ordenaron devolver el color blanco original y les dieron un plazo de dos meses para restaurar la fachada. Los Curtin por su parte presentaron un recurso, pero fue rechazado.

No convencieron a todos

Cuando Daily Mail volvió a visitar la propiedad, comprobó que la pareja había pintado de nuevo la casa de blanco, dejando la fachada en sintonía con la de sus vecinos. Aun así, algunos residentes no quedaron plenamente satisfechos.

Otros vecinos mostraron más empatía, señalando que muchas casas de la calle presentan modificaciones que nunca fueron sancionadas.“Son buenos residentes. Y otras casas por aquí también tienen fachadas grises”, comentó uno de ellos. “No puedes cambiar nada sin que alguien meta las narices, pero supongo que es por una buena razón.”

Una fuente cercana a la familia Curtin afirmó que ellos sabían que vivían en un área protegida y que asumieron el riesgo, aunque remarcaron que “no causaron ningún daño a la mampostería”. También destacó que, según los documentos oficiales, solo una persona había presentado una queja formal.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 