Reveladas las ciudades más amigables con las bicicletas de Europa: hay sorpresa en el primer puesto y España se queda fuera del ranking

Ni Ámsterdam, ni Copenhague: la ciudad más amigable con las bicicletas es París, en Francia. No es de extrañar que la capital holandesa haya ocupado un lugar destacado en las listas en términos de facilidad para circular con bicicleta. Tal y como apunta el medio De Telegraaf, tiene unos 400 kilómetros de carriles bici, donde los ciclistas suelen tener prioridad y el coche es "un invitado". Pero, la capital francesa la supera en números.

También en Copenhague, con sus amplios carriles, los daneses han adoptado la bicicleta como medio de desplazamiento: casi la mitad de los habitantes van en bicicleta al trabajo o a la escuela todos los días. Por todo ello, la ciudad danesa ya ha sido votada tres veces como la mejor ciudad ciclista de Europa, pero no ha sido este 2025.

La compañía naviera DFDS ha recopilado un top 10 de las mejores ciudades para transportarse en bici en Europa. Entre los requisitos: se calificó la infraestructura, la calidad de los carriles bici y las carreteras, el tráfico, el precio de las bicicletas compartidas y su disponibilidad. Según este ranking, Ámsterdam ocupa el cuarto lugar entre las ciudades más amigables con las bicicletas, mientras que Copenhague ni siquiera está en el top 10.

Aunque muchos no tengan en cuenta a París como ciudad ciclista, la capital francesa reúne más de 1.000 kilómetros de carriles acondicionados a las bicicletas. Esta es la lista publicada por el medio de comunicación.

París (Francia).

Múnich (Alemania).

Helsinki (Finlandia).

Ámsterdam (Holanda).

Estrasburgo (Francia).

Frankfurt (Alemania).

Lyon (Francia).

Estocolmo (Suecia).

Gante (Bélgica).

Lille (Francia).

Como se puede observar, España se ha quedado fuera de la lista. De acuerdo a una lista del buscador de alquileres vacacionales Holidu, recogido por el medio Obssy, entre las ciudades con más kilómetros de carril bici por habitante se encuentra, Albacete, Vitoria, Córdoba, o Castellón.