Roberto, propietario de varios gimnasios en España: "Deja una rentabilidad de entre 60.000 a 90.000 euros mensuales en mi caso"

Hay muchas formas de ganarse la vida, y hay muchas formas de ganar dinero. No todos los trabajos bien remunerados pasan por un despacho, una oficina, un trabajo tradicional y un alto directivo. De hecho, cada vez más emprendedores apuestan por construir su propio negocio desde cero, aunque a simple vista no parezca rentable. Es el caso de Roberto González, que, en declaraciones recogidas por el medio Mundo Deportivo, asegura que este año va a superar los tres millones de euros en facturación.

Tal y como reza la publicación, el mundo fitness es "un ejemplo claro". Lejos de ser solo un espacio para entrenar, los gimnasios se han convertido en auténticos centros de negocio, relacionados con la salud e incluso la nutrición, "es decir, con un estilo de vida". Y, actualmente, con el auge de los creadores de contenido "fitness", son muchos los que se apuntan para replicar sus rutinas de entrenamiento.

Roberto González vio la oportunidad. El propietario de la cadena de gimnasios Vitalfit, que cuenta con varios centros en Palma de Mallorca, ha concedido una entrevista en el canal de YouTube de Adrián G. Martín, dónde explica cómo ha logrado construir un modelo de estas características rentable. Él mismo explica que, con más de 5.000 socios, logra una facturación millonaria.

"En Palma de Mallorca tengo dos gimnasios, está de camino el tercero, y hay cuatro tiendas de nutrición deportiva que al final es el mismo sector", explica en su conversación recogida en el medio de comunicación. "Montar un gimnasio como este ha superado, más o menos, el millón y medio de euros. Estamos hablando de un gimnasio de 1.400 metros cuadrados prácticamente, y donde hay muchísima maquinaria. Pero no es necesario ese tipo de inversión: dependiendo de los metros cuadrados que quieres montar, tiene una inversión u otra", asegura.

Por ejemplo, ejemplifica con un nuevo gimnasio en la ciudad de Madrid, "dónde se ha montado un gimnasio de unos 550 metros cuadrados y la inversión total final ha rondado los 250.000 euros", continúa el empresario deportivo. De ellos, tal y como cuenta, ha tenido que poner de su bolsillo prácticamente el 30%. Entonces, "no es tan difícil acceder a un gimnasio tan grande". "Las máquinas normalmente se compran, se hacen de renting o vas al banco y pides un préstamo", prosigue.

En cuanto a la facturación, dice que depende de las personas que acuden a las instalaciones deportivas, pero cada mes "entre 100.000 y 180.000 euros". Después de pasar los impuestos, los gastos, alquiler, personal, etc, asegura que deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales, "en mi caso". "Este año superaremos los tres millones de euros de facturación, y el siguiente va a ser aún mucho mejor, porque vamos a contar con más centros", explica el empresario.