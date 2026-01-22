Rodalies no prestará finalmente servicio este jueves "por causas operativas"

Rodalies no prestará finalmente servicio "por causas operativas" este jueves, desde las 6.30 horas, según han informado desde la empresa en un sucinto mensaje en la red social X.

La recomendación a los usuarios es la de consultar los servicios alternativos en los canales habituales de Rodalies y planificar el viaje con medios de transporte complementarios.

Esta incidencia llega después de que este miércoles se cortara todo el servicio por el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) y se recuperara sobre las 20.30 horas.

La medida ha generado desconcierto entre los usuarios en estaciones como la barcelonesa de Sants, que esperaban poder acceder a algún convoy a primera hora. Los pasajeros se han encontrado esta mañana que los paneles informativos de las estaciones se encontraban en negro, sin previsión de salidas de convoyes durante la mañana, y que no podían acceder a los andenes. Por megafonía, Renfe atribuye la situación a "causas operativas", informa EFE sobre el terreno.

Además, la A-2 en sentido este entre Cornellá de Llobregat y Martorell (Barcelona) acumula 18 kilómetros de colas este jueves sobre las 6.53 horas. Esta incidencia responde al corte de la AP-7 por mismo accidente de Gelida, ya que los desvíos de la carretera se hacen por la A-2, ha informado el Servicio Catalán de Tránsito (SCT) en otro mensaje en X.

La circulación de vehículos se cortó en la AP-7 en sentido sur a la altura de Martorell y hasta Sant Sadurní d'Anoia este miércoles, sobre las 18.38 horas, por las posibles afectaciones a la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó el Rodalíes.

Planes alterados

La idea era que Cataluña recupera este jueves por la mañana el servicio de Rodalies y Regionales, tras un día de caos en la movilidad y de luto por el accidente de tren en la R4, con una víctima mortal y 37 heridos.

El accidente, que aconteció la noche del martes al miércoles, llevó a suspender la circulación de toda las líneas de Rodalies durante un día, para revisar la infraestructura tras el temporal, lo que ha impactado en la vida de los 400.000 usuarios que diariamente usan este servicio. Al final, serán al menos dos.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Sílvia Paneque, había anunciado anoche que el servicio se recuperará a partir de las 06:00 horas de este jueves.

Pese a la recuperación, ya avisó de que hoy no sería "un día fácil", ya que se preveía que la reanudación del servicio ferroviario fuera "compleja", también desde el punto de vista de las "relaciones laborales", dijo en alusión a los maquinistas. De hecho, la Cadena SER sostiene que en las estaciones hay un ambiente, a esta hora, de huelga encubierta, más allá de los problemas técnicos posibles.

El Govern ha adoptado medidas como reforzar los autobuses y los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), recomendar teletrabajo o mantener levantados los peajes de la C-32.

Los problemas de ayer

La decisión de cortar esta arteria catalana se tomó por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que la sostiene, en la que se apoyaba el muro se derrumbó sobre el tren siniestrado.

Son 22 kilómetros en los que la circulación estará cortada durante unos días en la autopista troncal de Cataluña, desde Martorell hasta Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

La suspensión del servicio de Rodalies complicó sobremanera este miércoles la movilidad en Cataluña al dejar sin trenes a los 400.000 viajeros que utilizan esta red de manera habitual, y que han tenido que buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y regresar a casas.

Muchos viajeros se encontraron a primera hora con la sorpresa de no contar con trenes al llegar a las estaciones, si bien la decisión de cortar la circulación ferroviaria se tomó antes de la medianoche, mientras que otros han optado por utilizar alternativas como los autobuses.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se llegaron a incorporar 19 autobuses adicionales para dar alternativas, lo que no ha evitado que se produjeran largas colas en muchas estaciones para llegar hasta la capital catalana, como en Mataró o en Calella (Barcelona).

Las colas se repitieron por la tarde, al término de la jornada laboral, cuando se ha repetido la odisea de volver a casa.

Algunas universidades redujeron actividades, la falta de trenes no ha provocado problemas importantes la circulación en la red viaria y, de hecho, el uso del vehículo privado se ha incrementado sólo un 6 % en el área metropolitana de Barcelona respecto al mismo día de años anteriores.

Los Mossos ya investigan la caja negra

Los investigadores de los Mossos d'Esquadra desplegados en la zona cero del accidente de tren ocurrido ayer en Gelida (Barcelona) han recuperado la caja negra, que ya están analizando para establecer la cronología y las causas del accidente.

El accidente, que ocurrió ayer al chocar el tren contra un muro de contención que se desprendió tras las intensas lluvias, se cobró la vida de un maquinista en prácticas y causó heridas de diversa consideración a 37 personas; cinco de ellas siguen hospitalizadas.

En una comparecencia en Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que el maquinista tuvo "nulo margen de maniobra" porque el muro al parecer se desplomó en el momento que pasaba el tren.

Puente ha destacado que "dentro de la terrible mala suerte que caiga el muro en ese momento", las consecuencias podrían haber sido "más trágicas" si el tren hubiera circulado a la velocidad habitual de ese tramo, que es de 140 km/h; sin embargo, por unas obras, circulaba con limitación de velocidad a 60 km/h.