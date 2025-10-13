Rosa Montaña, médico y experta en ventas: "Estamos en un país que si ganas 2.500-3.000 euros al mes te crees la hostia, pero realmente eres bastante mediocre"

En una reciente entrevista en el programa de TikTok 'Mami, ¿qué dices?', la doctora y experta en ventas Rosa Montaña ha criticado duramente el mundo laboral y la mentalidad económica predominante en España. Con un discurso directo, ha cuestionado la percepción general del éxito financiero y la forma en que los trabajadores abordan el mercado laboral.

"Estamos en un país donde si tú tienes una media de 2.500-3.000 euros, te crees que eres la hostia, pero realmente eres bastante mediocre", ha afirmado Montaña, invitando a la reflexión, pero creando también controversia entre los espectadores. Su mensaje, lejos de conformarse con cifras aparentemente altas, busca poner el foco en el valor real del tiempo y la productividad personal.

Uno de los aspectos más contundentes de su intervención ha sido el juicio a la actitud con la que muchas personas enfrentan las entrevistas de trabajo. Ante la anécdota del entrevistador, que cuenta que muchos amigos incluso se preguntan si deben preguntar por el salario cuando van a una entrevista de trabajo, la experta se muestra tajante: "Eso es porque no saben vender, saben mendigar. Es un concepto que la gente confunde".

Para Montaña, esta diferencia entre venderse y mendigar radica en el control de la negociación: "Cuando tú te vendes, tú marcas tus límites, marcas tus precios, sabes qué es lo que quieres. Y cuando mendigas, lo que haces es que el otro te compra".

En esa línea, cuestiona el desconocimiento generalizado sobre el salario por hora real. "Un médico viene a ganar 11 euros la hora reales. Y hay gente que en sus trabajos pueden estar ganando unos 1.500 euros al menos, que algunos dirán: 'Hombre, no está mal'. Ya, pero échale las horas", señala, destacando que hay muchos trabajadores que ni siquiera alcanzan los 7 euros la hora, sin ser conscientes de ello.

Según Montaña, este desconocimiento impide valorar adecuadamente el tiempo y el esfuerzo invertido: "Ven el cómputo global y ven que hay gente que cobra menos que ellos. No piensan en la gente que cobra más".

La especialista concluye con una crítica el techo mental que, en su opinión, limita el desarrollo económico de muchos: "Como no les han hablado de pasta, no saben cuánto decirse. Y eso es un problema porque no sabemos soñar en grande".

"Esta mujer está muy lejos de la realidad"

Las declaraciones de Rosa Montaña han encendido el debate sobre la precariedad laboral, el desconocimiento financiero y la necesidad de una educación económica más sólida en la sociedad española. No obstante, muchos usuarios se han mostrado contrarios a su punto de vista. "Esta mujer está muy lejos de la realidad", apunta uno.

"Hablas de sueldo neto, pero no hablas del coste empresarial, de lo que tú generas , de lo que te saquea el Estado... Alguien que gana 1.500 como tú dices en realidad los costes de empresa son 2.600-2700 euros. Pero el estado se queda 1.200€ que son tuyos...", comenta otro.

"Ganar entre 2.000 y 3.000 en España está muy bien. No sé dónde vive esta señora, pero mientras no estés malviviendo en Madrid y Barcelona donde todos sabemos que la calidad de vida es peor, ese sueldo te da para vivir bien en cualquier otra parte", apostilla una chica.