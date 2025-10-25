Sale a pasear por el bosque, tropieza con cuatro jarrones y dentro hay un tesoro plateado del reinado de un sultán

El buscador semiprofesional RO Detecting se fue de paseo por un bosque de Rumanía cuando de repente, como si de un golpe de suerte se tratase, logró toparse con cuatro jarrones de cerámica completamente repletos de monedas de plata datadas del siglo XVIII y acuñadas durante el reinado del sultán Mustafá III.

Según adelantan algunos medios locales, en total se encontraron más de siete mil monedas, que posteriormente se entregaron a las autoridades. El dispositivo electrónico fue hallado en una zona del bosque cerca de Ștefănești, situada en la región de Muntenia, en Valaquia, Rumanía.

La zona circundante a dicho lugar, un área comercial y cultural, contaba con bastante influencia otomana, por lo que este hallazgo otorga una prueba de la gran importancia del territorio para el Imperio Otomano. La gran mayoría de las monedas eran del tipo kuruş (pieza grande) y algunas de ellas tenían pequeños agujeros, por lo que podrían haber servido no solo como método de pago sino como adorno o elemento decorativo.

Debido a la legislación rumana, los bienes encontrados fueron notificados a las autoridades y entregados al ayuntamiento en un plazo anterior a las 72 horas, concretamente al consistorio de Ștefănești, donde se documentó y registró la entrega del hallazgo.

Ahora, gracias a la misma normativa, el ciudadano detrás del descubrimiento podría recibir el equivalente al 30% del valor estimado del tesoro por haberlo encontrado y entregado, con posibilidad de que se aumente un 15% en aquellos casos que sean tesoros de gran importancia histórica.