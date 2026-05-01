Un equipo de la Universidad de Barcelona halla por primera vez en la historia un fragmento de la Ilíada de Homero dentro del abdomen de una momia egipcia de hace 1.600 años

A veces, la historia no se conserva en museos ni en libros, sino en los lugares más insospechados. Durante siglos, las momias egipcias han guardado secretos bajo sus vendas, pero pocos tan inesperados como un fragmento de la Ilíada, el poema que dio voz a héroes y dioses, oculto en el interior de un cuerpo embalsamado. Un hallazgo que conecta, de forma casi íntima, la literatura clásica con los rituales de la muerte.

Un equipo de la Universitat de Barcelona ha sacado a la luz ese vínculo inesperado durante una campaña arqueológica en la antigua ciudad de Oxirrinco, en la actual Al Bahnasa, al sur de El Cairo. Se trata de un fragmento de papiro con versos de la Ilíada de Homero que apareció colocado en el abdomen de una momia de época romana, de hace unos 1.600 años. Un descubrimiento que abre nuevas preguntas sobre las creencias, los rituales y la convivencia cultural en el Egipto antiguo.

Según detalla la propia Universitat, se trata de la primera vez que la arqueología documenta un texto literario griego integrado de forma deliberada en un proceso de embalsamamiento. El hallazgo se produjo durante una campaña excavadora desarrollada entre noviembre y diciembre de 2025, y el análisis del papiro se completó en enero y febrero de 2026. Los especialistas identificaron el texto como un fragmento del Canto II, concretamente del ‘Catálogo de las Naves’, un pasaje que enumera las fuerzas griegas que parten hacia Troya.

¿Por qué este fragmento?

La relevancia del descubrimiento va mucho más allá del propio objeto. Hasta ahora, los papiros griegos hallados en momias de esta época solían contener fórmulas mágicas o textos rituales, por eso, encontrar un fragmento literario en un contexto funerario es todo un hallazgo. En palabras del equipo de la UB, la novedad no es solo el texto, sino el lugar y la función que pudo cumplir dentro del ritual. Este hecho apunta a una integración más compleja entre cultura, literatura y prácticas funerarias de lo que se pensaba hasta ahora.

Oxirrinco, conocida en la Antigüedad como Per-Medjed, fue una de las grandes ciudades del Egipto grecorromano y lleva más de un siglo proporcionando hallazgos papiráceos de enorme valor histórico. La momia con la Ilíada apareció en la tumba 65 del sector 22, dentro de una infraestructura funeraria con tres cámaras de piedra caliza, donde también se localizaron sarcófagos de madera decorados y otros enterramientos deteriorados por saqueos antiguos.

El equipo investigador cree que el papiro pudo colocarse sobre el abdomen como parte del ritual de embalsamamiento con una posible función protectora para el difunto. La misión arqueológica también halló en la necrópolis varias piezas singulares, entre ellas tongas funerarias de oro y una de cobre, objetos vinculados a la idea de facilitar la comunicación con los dioses en la vida de ultratumba.

Aun así, los especialistas insisten en que el estudio sigue abierto y que todavía no se sabe por qué se eligió precisamente la Ilíada para este enterramiento. Por ello, el equipo continuará analizando el contexto arqueológico y el resto de materiales hallados en la tumba para intentar aclarar si se trató de una decisión simbólica, ritual o simplemente fruto de la disponibilidad de textos en la época.