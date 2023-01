Sancionada sin empleo y sueldo una policía por liarla en un bingo: "Ya está aquí el pavo este"

CatLane via Getty Images

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sanción de suspensión de empleo y sueldo durante 10 días a una policía nacional que se vio involucrada en un altercado, fuera de servicio, en un bingo.

Según recoge el Confilegal, los magistrados Ignacio del Riego, M.ª Jesús Muriel y Santiago de Andrés sancionaron por una falta grave tipifcada en el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

La sentencia detalla que la agente se encontraba fuera de servicio en las instalaciones del Bingo Canoe en Madrid participando en una sesión de juego y el responsable de la sala le tuvo que pedir en varias ocasiones que bajara la voz mientras hablaba por teléfono.

Los magistrados aseguran que "hizo caso omiso y en un tono chulesco" se refirió al responsable, avisando a su interlocutor a través del teléfono "espera que ya está aquí el pavo este otra vez".

Tras la advertencia del trabajador, la policía nacional se identificó de forma verbal y exhibiendo su placa, pero ello no la eximió de abandonar el local por incumplir sus normas. "Adoptó una actitud exaltada y nerviosa, que llevó a requerir la presencia de un indicativo policial", señaló el encargado.

El escrito también apunta que, tras ser identificada por otros dos agentes, la policía "no mostró una actitud de colaboración" y amenazó de forma perspectiva a los policías con que "no te voy a decir de dónde soy, porque si no, te cagas".