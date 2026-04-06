Sancionado por sobrevolar la catedral de Mallorca con un dron a la llegada de la reina Sofía a un concierto

La reina Sofía asiste al concierto anual de Pascua en la Catedral Basílica de Santa María de Mallorca, el 30 de marzo de 2026, en Palma.

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a un hombre por supuestamente sobrevolar un dron en Palma durante la llegada de la Reina Sofía y las infantas Cristina y Elena, entre otras autoridades, a la Catedral de Mallorca, para asistir al concierto de Semana Santa en beneficio de Proyecto Hombre.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, el pasado lunes se estableció un dispositivo antidrón en el evento y, mediante los sistemas implementados, se detectó un dron no autorizado que sobrevolaba el recorrido que hacían las autoridades.

En concreto, el dron sobrevoló a una gran altura numerosas calles y edificios, tanto privados como públicos. Los sistemas de la Policía localizaron al piloto, que se encontraba sentado en la popa de un catamarán varado frente a la Lonja.

El piloto, según observaron los agentes desde el dron policial, llegó a abandonar su asiento para ir a buscar un refresco, dejando el dron en el aire y sin ningún tipo de vigilancia.

Una patrulla del GOR se desplazó hasta la embarcación y los agentes requirieron al piloto que les mostrase las autorizaciones y demás documentos obligatorios que la normativa aeronáutica establece para el uso de estas aeronaves no tripuladas.

El piloto carecía de todo tipo de coordinaciones con los gestores aeronáuticos y tampoco tenía la titulación necesaria para tripular ese dron.

Finalmente, fue denunciado por los agentes a tenor de los dispuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, además de que se decomisó el dron.

La Policía recuerda que el uso de estos dispositivos sin los requisitos legales puede conllevar sanciones que van desde los 1.000 euros hasta los 225.000 euros, por el peligro que pueden llegar a suponer para otras aeronaves tripuladas, las personas y sus bienes.