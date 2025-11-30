Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ayman, camionero español haciendo transporte internacional: "Sin problema puedes cobrar más de 3.000 euros"
Ayman, camionero español haciendo transporte internacional: "Sin problema puedes cobrar más de 3.000 euros"

España necesitará unos 30.000 nuevos conductores en los próximos tres años.

Un camionero, en una imagen de archivo
Un camionero, en una imagen de archivoMint Images vía Getty Images

El transporte por carretera vive un momento de plena demanda en España, y voces como la de Ayman, un camionero extremeño dedicado al transporte internacional, ayudan a entender la realidad laboral y económica del sector. 

En una entrevista publicada en el canal de YouTube @LaurGarage, el conductor detalló cómo es su día a día, cuánto tiempo pasa fuera de casa y cuánto puede llegar a ganar un profesional que recorre Europa al volante de un tráiler.

Ayman, natural de Jarandilla de la Vera (Cáceres), trabaja para una empresa con sede en Madrid. Su rutina laboral implica pasar entre 12 y 15 días fuera, realizando rutas internacionales que lo llevan a distintos países europeos. Explica que lo habitual es estar casi dos semanas en carretera antes de regresar a casa, aunque en ocasiones excepcionales puede llegar a los 14 días.

¿Cuánto se puede llegar a ganar?

Respecto al sueldo, Ayman cuenta que cuando comenzó en su empresa madrileña ganaba “unos 2.700 u 2.800 euros”, pero con el tiempo ––y sumando pluses como dietas y complementos–– la cifra creció con rapidez. “Si trabajas bien, te lo van subiendo, incluso puedes llegar a cobrar 3.000 o más de 3.000 euros sin problema”, aseguró. A día de hoy, reconoce que su nómina suele superar esa cantidad.

Su testimonio confirma una tendencia conocida en el sector: la alta demanda de conductores profesionales. Según datos del Ministerio de Transportes, España necesitará unos 30.000 nuevos conductores en los próximos tres años. “Ser conductor profesional significa tener trabajo seguro. Así de simple”, señalan desde el organismo.

Cómo convertirse en conductor profesional de camión

El camino para acceder a esta profesión requiere formación específica y varios permisos. Para empezar, es necesario obtener el permiso de conducción tipo C, que habilita a conducir camiones de más de 3.500 kg. Existen variantes como el C+E, para transportar remolques pesados; el C1, para camiones de hasta 7.500 kg; y el C1+E, para conjuntos de hasta 12.000 kg.

Además, todo conductor debe obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). La formación inicial incluye un curso de 280 horas (o 140 en modalidad acelerada) y un examen final. Después, cada cinco años se exige una renovación mediante un curso de 35 horas.

Otro requisito indispensable es la tarjeta de tacógrafo, que identifica al conductor y almacena sus tiempos de conducción y descanso. Las nuevas tarjetas, asociadas a tacógrafos inteligentes de segunda generación, registran hasta 56 días de actividad.

El coste total para formarse como conductor profesional en España, suele situarse entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo de la autoescuela y la modalidad elegida.

