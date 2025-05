Se activan las alarmas por el agua del grifo en toda Europa y los expertos sorprenden con una aclaración sobre España

Abrir el grifo y llenar el vaso de agua para beber en un momento de sed es un gesto de lo más normal en España. Todos estamos acostumbrados -salvo en ciertos lugares muy localizados- a realizar esta acción, tan habitual para todos nosotros. Sin embargo, esta práctica no es nada común en el resto de países, ya que hacerlo podría tener consecuencias bastante desagradables.

Y es que, beber agua del grifo no es algo que se pueda hacer en todos los países, ni mucho menos. Y no, no nos referimos a países de la África profunda o lugares excesivamente contaminados de Asia, donde ingerir agua directa del grifo puede acarrear graves problemas de salud. Sin ir más lejos, esto puede ocurrir en mucho países europeos.

Y es que, el agua es uno de los bienes más preciados del planeta, ya que es vital para el desarrollo de la vida a cualquier nivel. Sin embargo, no está exenta de contener bacterias, virus o parásitos que puedan provocar diarreas, hepatitis A o cólera, entre otras muchas enfermedades.

Es relativamente común ver en las noticias como un brote de cierto virus ha provocado intoxicaciones masivas en países como Sudáfrica, India, Kenia o Tanzania. Pero no hace falta irse tan lejos, ya que con una simple oteada por los países cercanos, nos permite comprobar casos similares.

De acuerdo con lo que explican las autoridades europeas, "en muchos países europeos se puede beber agua del grifo sin problema, aunque no siempre tenga buen sabor". Este aviso lo centran especialmente en países del sur y sureste de Europa, debido a que contiene toques mohosos o colorados, aunque tranquilizan a la población y aseguran que no es perjudicial para la salud.

Así, explican que en zonas como España, aunque sepa a cloro en algunas ocasiones, es seguro beber del grifo, al igual que ocurre en otros países como Alemania. Pero esto no se extiende a todos los países del Viejo Continente, y alertan de que países como Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Hungría, Kosovo, Lituania, Moldavia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Turquía o Ucrania, entre otros, el agua no es potable.

Por ello, recomiendan urgentemente beber siempre agua embotellada en estos países, ya que en caso de probar el agua del grifo puedes correr un alto riesgo de enfermar. Como última opción el caso de que no sea posible conseguir agua embotellada, se puede ingerir agua del grifo siempre que se haya hervido con anterioridad, ya que esto elimina los gérmenes y demás parásitos.