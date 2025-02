Se desata la polémica por la vivienda vacacional en esta isla de Canarias hecha con contenedores: "Si César Manrique levantara cabeza"

La oferta de viviendas vacacionales a nivel nacional es tan amplia como diversa. En un mercado que se renueva constantemente, se combinan opciones tradicionales y propuestas innovadoras, respondiendo a las variadas necesidades y gustos de los turistas. Desde acogedoras casas rurales hasta modernos apartamentos urbanos, la diversidad permite a los viajeros disfrutar de experiencias únicas.

En medio del auge de propuestas arquitectónicas alternativas, Lanzarote destaca en la oferta turística por una curiosa vivienda vacacional que desafía todos los materiales de construcción tradicionales. Se trata de Villa Cubo, una casa sostenible que está formada por contenedores reciclados. Este peculiar alojamiento se ubica en la localidad de La Vegueta del municipio de Tinajo, situado en la isla de Lanzarote.

Villa Cubo se presenta como una apuesta por la sostenibilidad y el reciclaje creativo, reutilizando contenedores para crear un espacio moderno y ofrecerlo como vivienda vacacional. Con una capacidad para cuatro huéspedes y 100 metros cuadrados interiores, este alojamiento tiene dos habitaciones, dos baños, cocina, comedor y salón. Además, se presenta como una opción perfecta para los amantes de los animales, ya que es pet friendly.

Una casa con polémica

Esta vivienda ha sido ofertada por We Love Tourism, una empresa que se dedica a ofrecer alquileres de alojamientos vacaciones que se centran tanto en el lujo como en la conexión con la naturaleza. "¿Qué te parecería vivir en una casa en Lanzarote hecha por contenedores?", comienza preguntando el vídeo difundido en redes sociales. El alquiler turístico de esta curiosa casa ha generado un debate en redes sociales.

"Si César Manrique levantara cabeza", se puede leer en uno de los comentarios de la publicación. “Qué guay, fastidiando el paisaje de Lanzarote”, asegura otro usuario enfadado con este anuncio. Pero no todo es malo, hay quienes opinan que esta vivienda no causa ningún mal y que es mejor que nada. “Seguro que en ese contenedor se está mejor que en muchas otras casas, no sé de qué se quedan y que tanto lloran”, defiende un optimista.

¿Cuánto cuesta?

Los contenedores están pintados de color blanco, característico de Lanzarote y tienen una capacidad máxima de cuatro personas. Además, la vivienda cuenta con un jardín privado que ocupa una superficie de 1.700 metros cuadrados. Alojarse en Villa Cubo parte de los 120 euros la noche, pero en ciertas épocas del año no se permiten hacer reservar por menos de cinco días y el coste total asciende a 975 euros.

La polémica que se ha generado en redes sociales no ha hecho otra cosa que poner esta vivienda en el foco mediático, convirtiéndola en un tema recurrente de conversación que cada vez genera más visitas. Más allá de sus contenedores, este alojamiento se reafirma como un ejemplo alternativo que fusiona sostenibilidad y modernidad, demostrando que la innovación es fundamental en un sector que está en constante cambio.