Se detecta por primera vez una plaga en España que podría hacer daño a los olivos

Se ha detectado por primera vez en Europa una plaga originaria de Brasil. Se trata de la cochinilla gris circular del olivo (Acutaspis paulista), que ha sido encontrada en olivos y plantas ornamentales del Parc Natural del Montgrí, en Girona.

La cochinilla gris es una plaga invasiva que se alimenta de las plantas y que puede ocasionar daños graves en los olivos, empeorando incluso la calidad del aceite de oliva.

En otros países ya ha provocado impactos económicos relevantes en el sector agrícola, de ahí que la propia Generalitat de Cataluña haya emitido un comunicado advirtiendo de la situación.

"Comunicar los síntomas es muy importante para diagnosticar a tiempo la plaga y tomar medidas. En caso de detección avisar al Servicio de Sanidad Vegetal", avisa el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado.

La plaga ya ha saltado de cultivo a vegetación diversa, por lo que no se trata de una excepción. Podría encontrarse en expansión y afectar a otros lugares.

Cómo es la cochinilla gris y así podría afectar a los olivos

La cochinilla gris tiene un tamaño minúsculo (2–3 mm), se protege con un escudo duro adherido a la planta y apenas se mueve en estado adulto. Si las condiciones son favorables, puede engendrar tres o cuatro generaciones al año.

La cochinilla gris se adhiere a las hojas, a las ramas o a los frutos y succiona la savia de la planta. De este modo, provoca una pérdida de nutrientes y causa un debilitamiento progresivo.

Debido a que las hojas se debilitan y a que las ramas son menos productivas existe un daño directo en el fruto, que pierde calidad y puede deformarse o no madurar. En el caso de las aceitunas, perdería gran parte de sus cualidades y por lo tanto su valor comercial, lo que sería un golpe directo a la agricultura española.

Otra de las características que la hace peligrosa en España es que el clima mediterráneo favorece su expansión. Las temperaturas suaves en invierno hacen que su adaptación sea más sencilla.

Para controlar su expansión, la Generalitat está monitorizando los cultivos y podando zonas afectadas. Se encuentran en fase de contención y seguimiento, no de erradicación. El mayor riesgo no es su situación actual, sino la posibilidad de que se extienda por el Mediterráneo.