Adiós a los botes de especias en 2027: la alternativa que se ve cada vez en más cocinas

Los clásicos botes de especias tienen los días contados. Existe una nueva forma de guardar los condimentos que está ganando peso y que, probablemente, se convierta en tendencia para 2027. Se trata de los tarros de especias magnéticos, los cuales favorecen la organización, se adhieren a las superficies metálicas y son una opción ideal para aquellos que cuenten con poco espacio en la cocina.

Otro de sus atractivos es que, al contar con un etiquetado mucho más claro y visual, las especias se pueden distinguir con bastante facilidad, sin necesidad de estar viendo bote a bote cuál es la que queremos. Esto nos permite ahorrar tiempo y también mantener la cocina despejada.

A pesar de ello, no todo son ventajas. Uno de sus inconvenientes es que hay que vigilar el tipo de imán que tiene y si puede soportar todo el peso. Además, se necesita de una superficie metálica, tal y como ya hemos mencionado anteriormente, para poder utilizarlo, lo que limita en cierta parte su uso.

Para usarlos de forma correcta, se aconseja que dicha superficie se encuentre en un lugar seco, alejado de elementos como estufas y que se encuentre protegida de la luz. También se recomienda que cuenten con tapas herméticas, para conservarlos mejor una vez abiertos.

Algunos lugares donde se recomienda guardar las especias

No todos los sitios sirven. Se aconseja guardarlas en un lugar oscuro, seco y fresco, evitando zonas que estén cerca de lugares como el horno o la vitrocerámica. Algunos ejemplos son:

Los cajones: Utilizando organizadores inclinados o bandejas escalonadas.

Utilizando organizadores inclinados o bandejas escalonadas. Los armarios: Con platos giratorios o estantes escalonados.

Con platos giratorios o estantes escalonados. En las paredes: Para ello, instala barras magnéticas o estanterías estrechas.

Como consejo final, siempre que vayas a comprar una especia en el supermercado o tienda, opta por el formato entero, es decir, por aquellas en grano, rama o semilla (como la canela en rama o la nuez moscada). Esto ayudará a que conserven el aroma durante años. Tan solo deberás molerlas cuando las necesites; el resto se guarda.