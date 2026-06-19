Muchos alucinan con la reacción de la infanta Elena cuando le dicen '¡Viva España!'

A pocos días de que España afronte su segundo partido del Mundial, la ilusión vuelve a despertarse entre los seguidores de la Selección, que buscará sumar tres puntos tras el inesperado empate del debut.

En un encuentro breve con la prensa, la infanta Elena contestó a una serie de preguntas sobre los de Luis de la Fuente. "Ahora toca animar a la selección española en el Mundial...", le plantearon a la primogénita del rey emérito, que contestó con un "hombre, claro que sí".

Sin embargo, lo más sonado de sus declaraciones fue la reacción que tuvo cuando un periodista le dijo "¡Viva España!". Elena, un tanto apurada, respondió con una única palabra. "¡Eso!", acertó a decir mientras se reía.

No fue esto lo único que dijo la infanta en clave selección. Preguntada por el debut de España ante Cabo Verde, confesó que no lo vio "porque no estaba". "Hay que estar animando", añadió.

A la infanta también le preguntaron por sus expectativas de cara al próximo partido, que enfrentará a España contra Arabia Saudí. "Ni idea, porque yo de fútbol, poco", contestó a la prensa.

"Muchas gracias y que ganemos todos y que lo hagan bien", sentenció Elena, que agradeció el interés de los periodistas. Antes de despedirse, añadió que lo más importante es que los jugadores "estén contentos de haber estado".

"La más Borbón de los hermanos"

Sus declaraciones sobre la selección española han provocado todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas. Ana Polo, experta en Casa Real, tras aclarar que Elena le cae "bien", asegura que ella es "la más Borbón de los hermanos".

Pese a ser la primogénita, la infanta nunca pudo acceder al trono de España, pues la Constitución española de 1978 establece una preferencia del hombre sobre la mujer en el orden de sucesión de la corona dentro de la misma línea familiar.

Cuando Juan Carlos I abdicó en 2014, el siguiente en la línea era Felipe, que se convirtió en Felipe VI y actual rey de España. Si no hubiera existido ese sistema de preferencia masculina, o si Felipe no hubiera nacido, Elena habría sido la heredera y probablemente hoy sería reina.