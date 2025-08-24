Se escaquean de la pizzería sin pagar la cuenta y la dueña pasa a la acción: "Me presenté en su habitación"

La propietaria de una pizzería en la localidad de Civitanova Marche, Macerata (Italia), ha publicado un mensaje en Facebook en el que ha contado lo que le ha ocurrido con dos clientas y le ha beneficiado bastante.

Dos turistas franceses habían comido dos pizzas y a la hora de pagar la cuenta, 44 euros, decidieron optar por la vía del escape. Se fueron sin decir adiós y la dueña del establecimiento quiso revisar las cámaras.

Según ha informado FQ Magazine, la protagonista contó a medios locales que eran "dos chicas, turistas francesas, llegaron sin reserva". "Comieron dos pizzas y bebieron cuatro o seis spritzes. Luego, a la hora de pagar, se escabulleron lentamente por la salida principal", explicó.

Tras revisar las cámaras, subió una fotografía de las dos clientas a Facebook y la gente empezó a ayudarle. Logró localizar a las dos turistas, que estaban en un hotel cercano. "Los había visto a ambos en las cámaras de seguridad y sabía a dónde se dirigían. Luego publiqué en Facebook y, gracias a los comentarios y las denuncias, pude localizarlos", señaló.

Tras ello, la protagonista se presentó en el hostal. "Estaban durmiendo. Pedí una explicación y les mostré el video. Ninguno dijo ni una palabra, pero al final pagaron la cuenta", aseguró.

"Fueron muy cooperativos y me entregaron el dinero inmediatamente sin la menor protesta. El problema no es tanto el dinero, sino que no nos gusta que nos ridiculicen así", razonó.