Se jubila anticipadamente en 1997 con mucha ilusión: ahora es gerente de operaciones tras lo que vivió en su jubilación

Muchas personas esperan con ansias el momento de jubilarse, pero para Erik Sørensen fue una experiencia desagradable. La jubilación anticipada no era para él. Este inquieto hombre danés de 90 años dice que no puede estar sentado en una silla viendo cómo pasa el tiempo. Ahora mismo, ejerce de gerente en una empresa de obras hidráulica.

Tal y como informa el periódico Ny Heder, Sørensen se formó como maquinista en 1953. Después de 20 años en Groenlandia, regresó a Dinamarca y en 1997 se jubiló anticipadamente. Pero este estado de pensionista le duró poco. Poco después, se enteró de la candidatura de la empresa, Blokhus Waterworks, que en aquel momento buscaba un gerente a tiempo parcial. No se lo planteó dos veces y acabó aceptando.

En declaraciones recogidas por el digital, Mogens Sparre, asegura que es la persona indicada. "Estaba justo en el momento de decir que sí, y afortunadamente lo dijo", celebra. "Erik fue contratado por su extensa experiencia laboral", asegura. "Hoy en día, es más importante poder entender informática y tecnología que hablar con los clientes. Así que es un perfil diferente con el que estamos muy contentos", agrega. "Él decide cuándo quiere parar". No obstante, por el momento, el anciano sigue en su puesto de trabajo y "no tiene ni idea" cuando se detendrá.

De acuerdo a la información difundida, el certificado de nacimiento de este hombre danés, desvela que acaba de cumplir los 90 años. Su cumpleaños se celebró con un desayuno multitudinario en la empresa en la que trabaja desde los noventa. Además, desde que comenzó, ha escalado a una importante posición de responsabilidad en la pirámide jerárquica.

El caso de Sørensen no es único. En 2018, se puso en valor el caso de una mujer estadounidense de 90 años, Alice Pirnie, que trabajaba en un McDonald's. Una periodista le preguntó entonces cómo lo hacía, y su respuesta fue clara. "Sonriendo mucho. Sonrío hasta que me devuelven la sonrisa. Me gusta ver feliz a la gente. La vida es mejor si eres amable. Para tener amigos tienes que ser amable. Y a mí me encanta ver gente".