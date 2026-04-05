Los seguros médicos privados en Andalucía han pasado del 10,4% al 23,7% en seis años: el 61,2% de los andaluces tiene una opinión negativa de su sanidad pública, la peor nota del país

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda a personal sanitario durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital Universitario Costa del Sol

El mal funcionamiento y las largas listas de espera en la sanidad pública llevan cada vez a más personas a acceder a la sanidad privada, lo que supone una privatización encubierta del sistema sanitario.

Ese proceso es el que se está experimentando desde hace años en Andalucía, una comunidad autónoma en la que, según recoge el 'Barómetro Sanitario 2025' (elaborado por el Ministerio de Sanidad), los seguros médicos privados han pasado del 10,4% al 23,7% en los últimos seis años.

Es decir, en el mencionado periodo, el porcentaje de ciudadanos andaluces que han optado por pasar a la sanidad privada se ha más que duplicado, un dato que no habla bien del servicio público.

De hecho, existe correlación entre ese incremento de andaluces con seguro médico privado y la percepción de la calidad de la sanidad pública en la región. El propio 'Barómetro Sanitario 2025' recoge que Andalucía que es la comunidad con la percepción más crítica de la sanidad pública de todo el país.

En concreto, el 61,2% de los andaluces tiene una opinión negativa de su sanidad pública. En otras palabras, solo un 38,8% valora positivamente ('funciona bastante bien' o 'funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios') el sistema sanitario andaluz.

3 de cada 10 ciudadanos piden cambios profundos en la sanidad andaluza

Además, de todos los andaluces encuestados en el 'Barómetro Sanitario 2025', un 30,7% ha expresado que la sanidad andaluza "funciona mal y necesita cambios profundos". La cifra supone una diferencia de 10,5 puntos porcentuales respecto a la media nacional de ciudadanos que han dado esa respuesta al ser preguntados por el sistema sanitario de su respectiva comunidad autónoma.

Otro dato que ha empujado a que el acceso a la sanidad privada en Andalucía se haya disparado es que se trata de la región española en la que más hay que esperar para ser atendido con cita en Atención Primaria. El tiempo de espera medio registrado en España en Atención Primaria en 2025 fue de 9,15 días. Sin embargo, en Andalucía esa cifra se situó en 11,16 días.