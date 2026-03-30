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La Guardia Civil subraya lo que hay que hacer al ver esta señal de tráfico y casi todo el mundo ignora: "No está de adorno"
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La Guardia Civil subraya lo que hay que hacer al ver esta señal de tráfico y casi todo el mundo ignora: "No está de adorno"

Los conductores tienden a no hacerle caso. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La señal de tráfico sobre la que ha advertido la Guardia Civil.
La señal de tráfico sobre la que ha advertido la Guardia Civil.GUARDIA CIVIL / TIKTOK

La Guardia Civil ha subrayado la importancia de que los conductores estén siempre atentos a la señales de tráfico, incluso aquellas que a menudo pasan más desapercibidas pero que tienen también una importancia clave.

La Benemérita ha hecho referencia en concreto a una de ellas, la P-24, que es triangular y tiene en su interior el dibujo de un ciervo.

"Esta señal indica peligro por presencia de animales silvestres. No está de adorno. Si la ves, reduce la velocidad, mantén la atención permanente en la conducción y, en caso de se te cruce un animal, sujeta bien el volante y frena con suavidad, evita maniobras bruscas. Y recuerda: rara vez viene un animal solo", ha asegurado la Guardia Civil en un vídeo que ha distribuido a través de sus redes sociales. 

Presencia de animales salvajes

Esa señal en concreto está recogida en el Catálogo oficial de señales de circulación que forma parte del Reglamento General de Circulación (aprobado por el Real Decreto 1428/2003). Está dentro del catálogo de señales verticales de advertencia de peligro.

Aunque aparezca un ciervo en la señal, también puede implicar la presencia de otros animales salvajes (jabalíes, corzos, etc.). 

Pasos a seguir

Siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil, estos son los puntos más importantes si te encuentras con ella:

  • Reducir la velocidad
  • Aumentar la atención (sobre todo de noche)
  • Estar preparado para frenar
  • Evitar maniobras bruscas si aparece un animal

Aunque se tienda a pensar que son la misma, esa señal no indica exactamente lo mismo que a la llamada P-23, que es también triangular pero tiene el dibujo de una vaca dentro. Esta significa "paso de animales domésticos" y se refiere a la posible presencia de animales de granja o domésticos, como vacas, ovejas, caballos

Qué significa la señal de la vaca

En este caso, indica que en esa zona puede haber:

  • Ganado cruzando la vía
  • Pastores o explotaciones cercanas
  • Es más probable que haya cruces frecuentes o controlados
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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