Sergio Fernández, asesor financiero, sobre si se puede ser libre financieramente con un sueldo medio: "El dato mata el relato"
"Lo primero que hay que ver es cuánto ahorra".

Una pareja joven frustrada revisando sus facturas
Una pareja joven frustrada revisando sus facturas

El debate sobre si es posible alcanzar la libertad financiera con un salario medio vuelve a cobrar relevancia en un momento en el que los sueldos en España continúan por debajo de la media europea. En un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la presión financiera que afrontan miles de hogares, la idea de poder construir un futuro sin depender exclusivamente del trabajo parece, para muchos, un desafío lejano.

Según informó EFE, los últimos datos de Eurostat, el salario anual medio ajustado a tiempo completo en la Unión Europea alcanzó en 2024 los 39.800 euros, mientras que en España se situó en 33.700 euros, unos 6.000 euros menos que la media comunitaria.

Pese al incremento del 4,6 % respecto al año anterior, España continúa lejos de países como Alemania (53.751 euros), Francia (43.790 euros) o Luxemburgo, que lidera la tabla con 82.969 euros anuales. Solo economías como Bulgaria, Grecia o Hungría registran cifras inferiores. En este contexto, surge la pregunta: ¿puede alguien con un salario medio aspirar a ser libre financieramente?

“Depende de ti”

Para el asesor financiero y divulgador Sergio Fernández, la respuesta es afirmativa. Durante una entrevista publicada en la cuenta de TikTok @balanceelpodcast, Fernández defendió que la libertad financiera no es un privilegio reservado para quienes ganan grandes sumas de dinero, sino una meta accesible “siempre que la persona gestione con inteligencia sus recursos”.

El dato mata al relato —explica—. Lo primero que hay que ver es cuánto ahorra esa persona que gana 1.500 euros. ¿Vive en un bajo interior en una capital de provincia pagando 200 euros de alquiler, o vive en un ático en la calle Serrano de Madrid por 5.000? ¿Tiene tres hijos o no tiene ninguno? ¿Necesita coche o puede prescindir de él?”.

Para Fernández, la clave no está tanto en el salario como en los gastos, la capacidad de ahorro y la disciplina inversora: “Si una persona con ingresos medios consigue ahorrar entre un 10 % y un 20 % de lo que gana y lo invierte de forma constante y con cabeza, en 20 o 30 años podría alcanzar la libertad financiera”.

Disciplina y visión a largo plazo

El asesor insiste en que la libertad financiera no es una meta que se logre de la noche a la mañana, sino un proceso que se construye con constancia. No se trata de suerte ni de ingresos extraordinarios, sino de “mentalidad, educación financiera y disciplina”.

Fernández recuerda que alcanzar la libertad financiera ocurre cuando “los ingresos pasivos superan los gastos, aunque sea por un euro”, y que este punto depende tanto del nivel de vida como de la capacidad de mantener un ahorro sostenido en el tiempo.

Aunque un salario medio en España es inferior al de otros países de la UE, con una buena gestión económica y hábitos de inversión consistentes, la libertad financiera es real. Pero exige tiempo, orden y una revisión profunda del estilo de vida.

