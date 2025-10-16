Si tienes una lavadora que salta y hace mucho ruido al centrifugar, este truco es mano de santo para que deje de hacerlo

Cada vez son más los hogares que enfrentan un problema común pero molesto: la lavadora se mueve bruscamente durante su funcionamiento, llegando incluso a desplazarse por el baño. Este fenómeno, que puede provocar daños en cables, mangueras e incluso en el suelo, tiene causas más simples de lo que parece y una solución duradera que no requiere cambiar de electrodoméstico.

Según el experto Mindaugas Bružas, editor del portal KAIPKADA.LT, el primer paso es revisar el estado del suelo. Las superficies irregulares pueden amplificar las vibraciones, pero incluso en suelos lisos, el problema puede persistir si las patas de la lavadora no están bien ajustadas o si los pies de goma no ofrecen suficiente fricción.

La solución propuesta por Bružas es una fijación mecánica que estabiliza la lavadora y elimina el ruido y las vibraciones. Para ello, se necesitan almohadillas de goma, tacos, tornillos con arandelas, un taladro, tijeras y un trozo de linóleo grueso. El proceso consiste en marcar la posición de las patas, perforar el suelo, insertar los tacos, colocar las almohadillas y añadir discos de linóleo como amortiguadores. Finalmente, se fijan todos los elementos con tornillos, asegurando una sujeción firme.

Este método no solo mejora la estabilidad del aparato, sino que también prolonga su vida útil y evita futuras averías. A diferencia de soluciones adhesivas, que se deterioran con la humedad del baño, esta técnica mecánica garantiza resultados duraderos.

Aunque algunos usuarios advierten que ciertos modelos, como algunos Samsung, pueden seguir presentando problemas, la mayoría de los casos se resuelven eficazmente con esta intervención. Una solución práctica, económica y al alcance de cualquiera que quiera decir adiós a los “saltos” de su lavadora.