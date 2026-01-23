Un tecnólogo de los alimentos lanza un aviso importante a todos los que suelen consumir carne picada 

Mario Sánchez, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Murcia y divulgador científico, ha lanzado un importante aviso a todos los que suelen consumir carne de cerdo que tiene una especial relevancia en el caso de la carne picada de este animal.

El experto avisa de que si "te gusta la carne de cerdo poco hecha" podrías estar "corriendo riesgos hacia tu salud". Subraya que, en general, comer carne poco cocinada es algo "bastante arriesgado" porque "no alcanzamos una temperatura segura en el interior del alimento que garantice la destrucción de los microorganismos patógenos".

Sánchez recuerda que esos microorganismos "pueden estar presentes de forma natural en la carne porque sí", sin necesidad de que el alimento esté en mal estado o de que venga contaminado de origen por un fallo.

Uno de los peligros: la trichinella



"Es totalmente normal que la carne contenga bacterias, virus e incluso parásitos", insiste el experto, que subraya que particularmente la carne de cerdo puede estar "contaminada por trichinella, un parásito que sería más o menos el equivalente al anisakis del pescado".

"Las personas somos hospedadores accidentales, que podemos vernos infectados a través de consumo de alimentos derivados de estas especies que están contaminados por sus quistes", avisa Sánchez, que recuerda que por eso mismo "las matanzas que todavía a día de hoy se hacen en algunos pueblos y regiones rurales sin ningún tipo de control sanitario son un auténtico riesgo para la salud".

La recomendación: alcanzar los 65 o los 70 grados

El experto apunta que la temperatura segura de cocinado es de unos 65 grados para los filetes, "piezas más gorditas", pero advierte de que "para otros formatos como la carne picada, que es más delicada a nivel de seguridad alimentaria se recomienda alcanzar los 70 grados".

"En cualquier caso", insiste Sánchez, "la recomendación más sensata siempre es recomendar el consumo de carne correctamente cocinada vigilando que el interior de la carne no esté rosita o muy rojizo, sino que tenga el color blanco característico de la carne bien cocinada".

"De esta forma conseguirás alimentarte de forma saludable y también segura, sin miedo a intoxicaciones alimentarias", asegura.

La OCU recomienda fijarse en el etiquetado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha explicado en alguna ocasión que lo "ideal es pedir al carnicero que la prepare en el momento" en lugar de comprar las bandejas de los supermercados, aunque el mismo organismo admite que, a veces, por falta de tiempo, eso no es posible.

En cualquier caso, la OCU recomienda fijarse en que lo que se compre sea carne picada "100%" y los llamados "preparados de carne picada", unas elaboraciones en las que "la carne picada se mezcla con otros ingredientes (cereales, sal, especias...)".

"En estos preparados debe indicarse claramente cuál es el porcentaje real de carne (que a veces es solo el 70%). A diferencia de la carne picada, la norma no establece en los preparados de carne unos requisitos mínimos de calidad", señala.