Solo una gota de este fertilizante hará que tus geranios florezcan durante todo el año

El frío ya ha llegado a la mayor parte de España y ya se siente que estamos acercándonos al invierno. Con ello, muchas personas se apresuran a buscar trucos y consejos para proteger las plantas de las bajas temperaturas y las posibles inclemencias del clima que suelen llegar en estas fechas.

En estas condiciones, los geranios se posicionan como una planta recurrente para tener en el jardín o en la terraza incluso en condiciones climáticas adversas, ya que destaca por su resistencia. Y se puede plantar en cualquier época del año, aunque los expertos remarcan el otoño y la primavera como las estaciones más recomendables.

Además de esto, si se quiere aprovechar al máximo las coloridas flores y el aroma por las que se caracteriza esta planta, que posee hasta 422 especies, los expertos del medio lituano Sveika mokykla han dado un consejo "que puede marcar la diferencia", según han asegurado.

El método, que dicen que es "poco conocido, pero sorprendentemente efectivo", consiste en el uso de una solución de yodo, lo que puede contribuir a la floración si se usa "correctamente y con moderación".

El yodo es un oligoelemento esencial, aunque se remarca que solo se necesitan cantidades muy pequeñas. Para los geranios es especialmente beneficioso en el proceso de formación de las flores. "Una gota de una solución de yodo al 5% por litro de agua crea una concentración ideal, lo suficientemente fuerte como para proporcionar beneficios, pero no lo suficiente como para dañar las partes sensibles de la planta", asegura el medio.

En cuanto a las plantas en general, el yodo estimula la actividad enzimática, ya que ayuda a la planta a absorber los nutrientes de manera más eficiente. También fortalece el sistema inmunológico, mejora la fotosíntesis y aumenta la resistencia al estrés ambiental.