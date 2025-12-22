Sumergen un robot buceador en las profundidades oceánicas y topan con una criatura sorprendente con un comportamiento raro

Un ejemplar de pulpo muy peculiar. Las oscuras aguas del océano siempre han sido un misterio para la humanidad. En los últimos meses, unos investigadores han dado con una nueva sorpresa: un pulpo con un "extraño comportamiento" a 4.000 metros de profundidad. Según el medio de comunicación finlandés Tieteen Kuvalehti, el ejemplar forma parte de una especie de pulpo desconocida.

Tal y como reza la publicación, el avistamiento se llevó a cabo gracias a la ayuda de un robot buceador que realizaba un "paseo rutinario" por las aguas del océano Pacífico. Fue entonces cuando, "por pura casualidad", se encontró al pulpo, que estaba camuflado "excepcionalmente bien". De hecho, el "nuevo amigo" solo fue identificado cuando se revisaron cuidadosamente las grabaciones del vídeo del robot.

En el vídeo en cuestión, consultado por el periódico y grabado por el equipo de investigadores, concretamente, a una profundidad de 4.100 metros, "dos largos tentáculos emergieron del lecho marino". Estos pertenecían a un pulpo que había cavado los agujeros del fondo y se había cubierto de barro. "Se agachó inmóvil hasta que un robot en picado se acercó tanto que se asustó y se escapó".

La investigación de Fresh International, consultada por el medio de comunicación, confirma de este modo que el pulpo representa una nueva especia hasta ahora desconocida. "El estudio encontró el uso de recubrimiento de barro, camuflaje y comportamientos agresivos de imitación que no se habían documentado previamente en pulpos de aguas profundas", señala el estudio. Este camuflaje, especulan, "es para esconderse de los depredadores o incluso para acechar presas".

Según los investigadores, es probable que el número de pulpos de aguas profundas se haya estimado demasiado bajo en los registros porque "han estado tan bien camuflados que no se han detectado". De hecho, la nueva especie se halló en una zona donde se buscan minerales raros. Por otro lado, también es probable que se hayan avistado pocos pulpos en aguas profundas.