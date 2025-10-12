Tiene su primer móvil a los 14 años y su madre, profesora, le hace firmar un contrato especial: "Como padres tenemos el deber de educar"

Un contrato educativo de una maestra a su propia hija por su primer teléfono móvil. Una madre italiana se ha hecho viral en redes sociales después de compartir el acuerdo al que ha llegado con su hija para controlar su uso del móvil. Lo más destacable es que no dicta prohibiciones rígidas ni imposiciones autoritarias. Las reglas, recogidas por el periódico Orizzonte Escuola, han sido compartidas y firmadas por ambas partes y van desde la gestión del tiempo, hasta el uso responsable de las plataformas sociales: "hay que distinguir la vida real de la virtual".

El documento en cuestión, nació hace justo un año, y se sigue cumpliendo a raja tabla. En una publicación en la red social Facebook, recogida por el digital, la mujer asegura que "hace un año le dieron a Viola [su hija] su primer teléfono móvil y con él este contrato, que, un año después, sigue vigente". "Como padres tenemos la tarea de educar, supervisar y guiar a nuestros hijos también en esta experiencia", añade. Pero, ¿cuáles son estas reglas? El medio las enumera.