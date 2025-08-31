Todo lo que se sabe del asesinato de la turista española Mati Muñoz en Indonesia

Después de dos meses sin recibir ninguna señal de la turista española de 72 años María Matilde Muñoz Cazorla, más conocida como 'Mati', las autoridades de Indonesia han hallado este sábado su cadáver sin vida, según confirmaron fuentes de la familia a Europa Press tras la información que les facilitó el Consulado español.

Nacida en Galicia y residente en Baleares, fue el pasado 2 de julio cuando dejó de responder a los mensajes de sus amigos. Una señal de alerta que obligó a sus familiares a reclamar una investigación para saber dónde estaba.

La última vez que fue vista fue cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi. Allí había viajado para disfrutar de 20 noches, pagadas de antemano, según detalló Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia a Europa Press.

Mapa elaborado por El HuffPost que muestra el último lugar donde fue vista la española

Desde entonces, los nervios de sus amigos y familiares sólo habían ido a más. La falta de investigaciones por parte de las autoridades en el hotel en el que se hospedaba y la petición de sus parientes de que geolocalizaran su teléfono, les obligó a aumentar su presión.

Dos detenidos por "homicidio premeditado"

Tras encontrar el cuerpo sin vida de la turista española enterrado en una playa de la zona en la que se le perdió la pista, dos hombres fueron detenidos después de haber confesado que habían planeado su asesinato.

La Policía de Lombok Occidental ha afirmado en un comunicado difundido en la madrugada de este domingo que los sospechosos han sido detenidos por el "homicidio premeditado y robo con violencia" de Matilde.

Según se desprende del escrito al que ha tenido acceso EFE, uno de los hombres fue detenido cerca del hotel en el que estaba la turista española, mientras que el otro estaba en el hospital Maratam City, en la misma zona.

"Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron en la habitación de la víctima a través de una ventana", apunta en el texto Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental.

Las autoridades han explicado que ambos son "trabajadores autónomos" y su objetivo era el de "robar las pertenencias" de Matilde. Tras no conseguir el botín, presuntamente, los sospechosos habían asfixiado a la española.

El cuerpo ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara, y se prevé que se realice la autopsia el lunes. La Policía indonesia no ha especificado por el momento detalles de cómo ha procedido a identificar el cadáver.

Continuas sospechas

Desde la familia de la turista española, han sido muchas las advertencias durante estos dos meses sobre el papel de algunos de los empleados del hotel. Ignacio Vilariño, sobrino de Matilde, puso una denuncia por la desaparición el pasado 31 de julio, y otra el 11 de agosto.

Denunció que algunos de los encargados habían mostrado contradicciones "tan evidentes que no dejan lugar a dudas" sobre su implicación en los hechos. "Nos carcome que nadie haya sido llevado a declarar ante la Policía del país. Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo", aseguró.

Ejemplo de ello, es el mensaje que se mandó desde el teléfono de su tía seis días después de que desapareciera a una empleada del hotel. Las graves faltas de ortografía eran "impropias de ella" y se decía en él que viajaría a Laos. La familia cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", recalcó el sobrino.

Tras presionar a las autoridades de Indonesia, hace una semana se encontraron la mayoría de las pertenencias de la española. Entre ellas, ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila, que estaban en la zona de basuras del establecimiento.

Pero lo que no estaban eran sus tarjetas de crédito, su teléfono móvil o su pasaporte. Algo que ha había hecho crecer las sospechas de que podría ser un robo. Hasta que este sábado se ha hallado el cadáver de Matilde.

Asistencia consular

El cuerpo sin vida de la turista española será analizado este lunes y desde la Embajada de España en Indonesia han asegurado que están en contacto permanente con su familia para prestarle "toda la asistencia consular" que precise.

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada española "ha confirmado con las autoridades del país la aparición de un cuerpo que podría ser el de Matilde Muñoz".

Su sobrino, Ignacio Vilariño, también confirmó a EFE a través de un mensaje que habían hallado a su "amada tía" enterrada "en una playa de Lombok", lugar al que llegó de vacaciones el pasado mes de junio.