Tokio cambia las normas del turismo masivo que destruye la vida de sus vecinos: multas a comercios, papeleras inteligentes y 1.900 millones de yenes para frenarlo

Durante años, Tokio ha sido el ejemplo de orden, limpieza y convivencia urbana, pero el auge del turismo internacional ha empezado a tensar ese equilibrio. Tanto es así que la basura se ha convertido en un problema visible en calles, parques y zonas comerciales. Y ahora, la capital japonesa ha decidido actuar con una combinación de tecnología, sanciones y una fuerte inversión pública.

El objetivo es claro: Tokio no solo quiere seguir atrayendo visitantes, sino evitar que su presencia deteriore la vida cotidiana de quienes viven allí. Y lo hace con medidas concretas que reflejan un giro en la política turística.

Uno de los ejemplos más llamativos está en Akihabara, el icónico barrio tecnológico y cultural. Allí, el distrito de Chiyoda instalará papeleras inteligentes capaces de compactar residuos automáticamente y enviar datos en tiempo real sobre su nivel de llenado con el fin de evitar desbordamientos y mejorar la gestión en zonas donde el volumen de visitantes no deja de crecer.

Pero la innovación tecnológica no llega sola. En distritos como Shibuya, uno de los más concurridos del mundo, las autoridades han optado por endurecer las normas. A partir de este año, los comercios de comida y bebida estarán obligados a instalar papeleras. Si no lo hacen, podrán enfrentarse a multas de hasta 50.000 yenes. Incluso tirar basura en la calle tendrá sanción económica.

Buscando soluciones para un país desbordado

La medida responde a una realidad que ya no se puede ignorar. Según datos oficiales, casi la mitad de los residentes de Tokio perciben el turismo como un problema creciente. El aumento de residuos y el ruido encabezan las quejas, seguidos de la congestión en el transporte y los espacios públicos. Detrás de este malestar hay un cambio estructural. Tras los atentados con gas sarín de 1995, muchas papeleras públicas fueron retiradas por motivos de seguridad. Durante décadas, la sociedad japonesa se adaptó a esa ausencia.

Sin embargo, el turismo masivo que ha ido creciendo exponencialmente cada año ha alterado ese equilibrio cultural: los visitantes no comparten necesariamente esas normas, y el resultado es una ciudad más sucia de lo habitual.

Por eso, el gobierno japonés ha decidido responder con una estrategia más amplia. Además de las medidas locales, impulsará el llamado "Movimiento de Limpieza de Tokio", una campaña dirigida especialmente a turistas internacionales para fomentar comportamientos responsables.

La inversión también es considerable. El presupuesto para 2026 contempla 1.900 millones de yenes destinados a combatir los efectos del turismo masivo. Parte de esos fondos se utilizarán para instalar nuevas papeleras, financiar su mantenimiento y apoyar iniciativas comunitarias de limpieza.

El uso de la IA para gestionar el turismo

Pero hay un elemento más que marca la diferencia: el uso de inteligencia artificial. Tokio planea analizar datos de movilidad y congestión para redirigir flujos de visitantes. La idea es simple pero ambiciosa: evitar aglomeraciones ofreciendo alternativas, como descuentos en horarios menos saturados o recomendaciones de rutas menos transitadas.

Este enfoque revela una nueva forma de entender el turismo. No se trata de frenarlo, sino de gestionarlo mejor; de anticiparse a los problemas en lugar de reaccionar cuando ya es demasiado tarde.

El objetivo es construir ·un Tokio bello y de renombre mundial"

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, lo resume con claridad: el objetivo es construir "un Tokio bello y de renombre mundial" implicando a toda la sociedad japonesa, así como a sus visitantes.

En el fondo, Tokio está ensayando un modelo que muchas otras urbes observan con atención. Porque la pregunta ya no es si el turismo masivo tiene impacto, sino cómo convivir con él sin perder lo esencial: la vida cotidiana de quienes llaman hogar a la ciudad.